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57. Alay sancak devir teslimini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 57.

57. Alay sancak devir teslimini yaptı

Tekirdağ’da 57. Alay Yürüyüş Komitesinin düzenlediği temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 57. Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Bu kapsamda mevlit okutularak, Süleymanpaşa Beleidyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran dağıtıldı.
13 Mart tarihinde Tekirdağ’dan Çanakkale’ye 5 günlük yürüyüş yapılacağı da belirtilerek, yürüyüşün Atatürk Anıtı önünde başlayacağı kaydedildi.

57. Alay sancak devir teslimini yaptı

57. Alay sancak devir teslimini yaptı

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