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57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 07:06 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57’nci Alay’a Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57’nci Alay’a Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 8 bin kişi, Türk Kızılay’ı ile Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığının, 57’inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içerek güne başladı.
Katılımcılara çorba dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O günleri geleceğe taşımak açısından önemli bir programı hep birlikte yaşıyoruz. Gençlerimizde o heyecanı, motivasyonu görüyorum. Biraz sonra da namazımızı kılıp, yürüyüşe başlayacağız hep birlikte. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp, yürümek benim içinde çok büyük ve ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyım” dedi.
Kılınan Sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri, izciler ve 45 kişilik Avustralyalı gençler yürüyüş için yola çıktı. Öte yandan, yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.
25 Nisan 1915 sabahı 57. Alayın yürüdüğü yoldan, bu kez etkinliğe katılanlar geçti. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Conkbayırı’nda sona erecek.

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’
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