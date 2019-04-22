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57. Alay'dan birlik beraberlik mesajı verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından yöresel giysileriyle Gelibolu Yarımadası'na gelen Mevleviler, 57. Alay Şehitliği'nden birlik ve beraberlik mesajları verdi - Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ: - "Burada Anadolu'nun her köşesinden insanlar var. Hepsinin de yöresel kıyafetleriyle gelmelerini istedim. Bizim bölüp parçalamaya, birbirimize düşürmeye çalışanlara da bir cevap olsun istedik"

ÇANAKKALE (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin dört bir yanından tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na gelen yaklaşık 3 bin Mevlevi, 57. Alay Şehitliği'nden birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu öncülüğünde şehitler anısına düzenlenen "Mevlevi Alayı" programına, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3 bin Mevlevi, yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Asker, efe ve semazen kıyafetleri de giyen Mevleviler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çataldere Şehitliği bölgesinde kortej oluşturarak 57. Alay Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şehitlikte Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ öncülüğünde dua eden Mevleviler, "Şüheda Toprakları"ndan birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevlevi Alayı" adını verdikleri etkinliği 8. kez düzenlediklerini söyledi.

Bu programı kendilerine Kur'an, sünnet, vatan, millet mücadelesinde önemli bir şiar olarak gördüklerini anlatan Özbağ, Mevleviler olarak her zaman Türk milletinin ve devletin yanında olduklarını belirterek, "Atalarımızın kanlarıyla suladığı bu topraklara senede bir kez gelip unutmamak, direnişin simgesi haline gelen Çanakkale'yi gündemde tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için etkinliği yapıyoruz." dedi.

İçerideki ve dışarıdaki vatan hainlerine bir mesaj verdiklerini dile getiren Özbağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, 15 Temmuz'da hiçbir haber beklemeden Türkiye'de ilk sokaklara çıkan topluluğuz. Biz vatanımızı savunmaya, milletimizle beraber mücadele etmeye hazırız. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılıp bu topraklarda ezanın susmamasına, bayrağın inmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Burada Anadolu'nun her köşesinden insanlar var. Hepsinin de yöresel kıyafetleriyle gelmelerini istedim. Bizim bölüp parçalamaya, birbirimize düşürmeye çalışanlara da bir cevap olsun istedik. Her yıl 57. Alay Şehitliği'nde toplanıyoruz. Buradaki askerlerin hepsi şehit olmuş. O yüzden 57. Alay kalbimizde yer etmiştir. Biz 57. Alay'ın manevi neferleriyiz. O yüzden onların bıraktığı yerden biz devam ediyoruz."

- "Allah'ım bu millete bir daha Çanakkale Savaşı yaşatmasın"

Çanakkale'den katılan Abdullah Ertaş da bu programın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin sahiplerinin, temiz çocuklarının olduğunu tüm dünyaya gösterme adına bu etkinliği önemsiyoruz. Nasıl ki 100 yıl önce atalarımız her şeyini feda ettiyse biz de buna hazır olduğumuzu, her daim hazır beklediğimizi göstermek için bu etkinliği düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Ömer Faruk Bayraktar ise 3 yıldır 57. Alay Şehitliği'ne geldiğini belirterek, "Burasının manevi ortamını hissetmek, kelimelere dökmek mümkün değil. Allah'ım bu millete bir daha Çanakkale Savaşı yaşatmasın." diye konuştu.

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57. alay birlik beraberlik mesajı Çanakkale

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