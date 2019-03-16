57 gönüllüden 57'nci Alay yürüyüşü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya geldi.

Tekirdağ'dan yürümeye başlayan ve Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesine gelen gönüllüleri, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve vatandaşlar karşıladı. Soyuak, burada 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a çiçek hediye etti.

Bu anlamlı yürüyüşün kahramanlarını beldede ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Soyuak, "Bu kahramanlar sayesinde Çanakkale ruhunu yeniden yaşıyoruz." dedi.

Çanakkale Savaşı ruhunu yaşatmak için 9 yıldır yürümeye devam ettiklerini söyleyen Yılmaz da şunları kaydetti:

"57 gönüllüyle 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ'dan yola çıktık. Başlattığımız bu yürüyüşün 5'inci gününde Gelibolu'ya geldik, çok mutluyuz. Hedefimize sadece iki gün kaldı. Evreşe Belediye Başkanımıza bize gösterdiği misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Bu gece burada dinleneceğiz. Camide kalacağız. Ufak tefek yaralarımıza bakılacak ve dinleneceğiz. Yarın sabah Gelibolu'ya yürüyeceğiz." diye konuştu.

