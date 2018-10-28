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57 gündür açlık grevindeki Filistinli su içmeyi de bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan hala serbest bırakılmaması nedeniyle açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bırakma kararı aldı

İsrail hapishanesinde idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Filistinli tutuklu 40 yaşındaki Hıdır Adnan, hala serbest bırakılmaması nedeniyle açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bırakma kararı aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in keyfi tutukluluğunu sonlandırmaması ve taleplerine karşılık vermemesi sebebiyle Adnan'ın açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bırakma kararı aldığı belirtildi.

Adnan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği, hareket kabiliyetini yitirdiği, konuşma zorluğu çektiği ve yarı baygın vaziyette olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, Adnan'ı 11 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

İsrail tarafından Filistin İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere toplamda yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
adnan hıdır israil

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