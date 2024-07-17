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  4. 57 ilde düğmeye basıldı, yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı

57 ilde düğmeye basıldı, yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı

17.07.2024 08:13
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57 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 396 kişi yakalandı.

57 ilde düğmeye basıldı, yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-27 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya "Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik 57 ilde düzenlenen ’Narkoçelik-27’ operasyonlarında; 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 396 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." açıklamasında bulundu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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