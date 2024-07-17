57 ilde düğmeye basıldı, yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-27 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya "Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik 57 ilde düzenlenen ’Narkoçelik-27’ operasyonlarında; 1 ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 396 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." açıklamasında bulundu.

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Satışını Yapanlara yönelik 5️⃣7️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-27” operasyonlarında;

1️⃣ Ton 7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

1️⃣ Milyon 1️⃣8️⃣1️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



3️⃣9️⃣6️⃣ Zehir… pic.twitter.com/yYL1XBN3Ay — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır