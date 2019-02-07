Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, Elmalı Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 57 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Elmalı Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün akşam yemeğinden sonra bazı mahkumlarda bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Görevlilerin çağırdığı ambulanslarla 57 mahkum, Elmalı, Korkuteli ile Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedavileri tamamlanan mahkumlar, taburcu edildi.
Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, "Mahkumlar gece hastanede gözetim altında tutuldu. Bugün tedavileri tamamlanarak hepsi taburcu edildi. Sağlık durumları iyi" dedi.
Başsavcısı Abikoğlu, hem yemeklerden, hem de sudan örnekler alınarak incelenmek üzere Antalya'daki laboratuvara gönderildiğini, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.
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