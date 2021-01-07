HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?

57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?

07.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?

Türkiye'de bulunan her aracın bir plakası var. Dikdörtgen şeklindeki bu metal levhalar, araçların kimliği durumunda. Üzerinde yer alan harfler, sayılar hepsi aslında bir şeyi temsil ediyor. Bir ili, o ilin herhangi bir ilçesini... 81 ilin de kendine ait bir plaka imi var. Bu plaka imleri ise belli kurallara göre belirleniyor. Peki öyleyse 57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 57?

Türkiye'de her il için belirlenen bir plaka imi var. Trafikte gördüğümüz her araç aslında bir ile ve aynı ilin herhangi bir ilçesine kayıtlı. Buna bağlı olarak, özel yaptırılmadığı sürece, araç plakası belirleniyor. Şehirlere ait plaka imi ise alfabetik sıraya ve şehirlerin kuruluş tarihine göre belirleniyor. Örneğin; Adana 01 plaka imini şehirler arasında alfabetik sıralama yapıldığında ilk sırada olmasından dolayı alır. Düzce ise sonradan il olduğu için 81 plakasına sahiptir. Anlaşıldığı üzere 81 il 81 farklı plaka kodu alarak sıralanıyor. Peki bu sıralamada 57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 57? Sizin için bu yazımızda anlattık. İşte detaylar...

57 Nerenin Plaka Kodu? 57 Plakası Hangi İle Ait?

Şehirler arası yolculuklarda araçları incelemeye bayılırız. Gördüğümüz araçların renkleri, modelleri, plakaları... Bizim için çeşitli iddialara konu olur. Gördüğümüz plakaların hangi ile ait olduğu konusu ise vazgeçemediğimiz tartışma konularından biri. Çeşitli plakalar, il kodları, ilçe kodları bir hayli merak uyandırıyor. Her gün gördüğümüz farklı plakalardan biri de: 57.

57 plakası Sinop iline aittir. Alfabetik sırasına göre 57 plaka koduna sahip olan Sinop'un 6 farklı ilçesine ait plaka kod aralığı ise şu şekilde:

Sinop Merkez Plaka Kodu Aralığı

57 AC 001 ve 57 AS 999
57 AT 441 ve 57 AU 999
57 D 0001 ve 57 D 2000
57 J 0001 ve 57 J 2000
57 M 0001 ve 57 M 2000
57 T 0001 ve 57 T 2000
57 D 0001 ve 57 D 1999
57 KA 001 ve 57 KA 999

Sinop Ayvancık İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 D 2001 ve 57 D 3000
57 EA 001 ve 57 ED 999
57 J 2001 ve 57 J 3000
57 M 2100 ve 57 M 3000
57 T 2001 ve 57 T 3000

Sinop Boyabat İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 AY 001 ve 57 AZ 999
57 D 3001 ve 57 D 4000
57 DA 001 ve 57 DL 999
57 J 3001 ve 57 J 4000
57 M 3001 ve 57 M 4000
57 T 3001 ve 57 T 4000
57 DR 001 ve 57 DR 999
57 DS 001 ve 57 DS 999
57 S 3000 ve 57 S 3999

Sinop Gerze İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 AT 001 ve 57 AT 440
57 D 4001 ve 57 D 5000
57 FA 001 ve 57 FA 999
57 J 4001 ve 57 J 5000
57 M 4001 ve 57 M 5000
57 T 4001 ve 57 T 5000
57 FA 001 ve 57 FD 999
57 FE 001 ve 57 FZ 999

Sinop Türkeli İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 HA 001 ve 57 HZ 999
57 M 5001 ve 57 M 6000
57 T 5001 ve 57 T 6000
57 D 5000 ve 57 D 6000
57 J 5000 ve 57 J 6000

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?
Enam suresinin meali ve faziletleriEnam suresinin meali ve faziletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?

67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?

Çorum'da vahşet! Patileri kesilmiş kedi ölüsü bulundu

Kan donduran olay! Bu halde bulundu

66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.