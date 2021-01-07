57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?

Türkiye'de her il için belirlenen bir plaka imi var. Trafikte gördüğümüz her araç aslında bir ile ve aynı ilin herhangi bir ilçesine kayıtlı. Buna bağlı olarak, özel yaptırılmadığı sürece, araç plakası belirleniyor. Şehirlere ait plaka imi ise alfabetik sıraya ve şehirlerin kuruluş tarihine göre belirleniyor. Örneğin; Adana 01 plaka imini şehirler arasında alfabetik sıralama yapıldığında ilk sırada olmasından dolayı alır. Düzce ise sonradan il olduğu için 81 plakasına sahiptir. Anlaşıldığı üzere 81 il 81 farklı plaka kodu alarak sıralanıyor. Peki bu sıralamada 57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 57? Sizin için bu yazımızda anlattık. İşte detaylar...
Şehirler arası yolculuklarda araçları incelemeye bayılırız. Gördüğümüz araçların renkleri, modelleri, plakaları... Bizim için çeşitli iddialara konu olur. Gördüğümüz plakaların hangi ile ait olduğu konusu ise vazgeçemediğimiz tartışma konularından biri. Çeşitli plakalar, il kodları, ilçe kodları bir hayli merak uyandırıyor. Her gün gördüğümüz farklı plakalardan biri de: 57.
57 plakası Sinop iline aittir. Alfabetik sırasına göre 57 plaka koduna sahip olan Sinop'un 6 farklı ilçesine ait plaka kod aralığı ise şu şekilde:
57 AC 001 ve 57 AS 999
57 AT 441 ve 57 AU 999
57 D 0001 ve 57 D 2000
57 J 0001 ve 57 J 2000
57 M 0001 ve 57 M 2000
57 T 0001 ve 57 T 2000
57 D 0001 ve 57 D 1999
57 KA 001 ve 57 KA 999
57 D 2001 ve 57 D 3000
57 EA 001 ve 57 ED 999
57 J 2001 ve 57 J 3000
57 M 2100 ve 57 M 3000
57 T 2001 ve 57 T 3000
57 AY 001 ve 57 AZ 999
57 D 3001 ve 57 D 4000
57 DA 001 ve 57 DL 999
57 J 3001 ve 57 J 4000
57 M 3001 ve 57 M 4000
57 T 3001 ve 57 T 4000
57 DR 001 ve 57 DR 999
57 DS 001 ve 57 DS 999
57 S 3000 ve 57 S 3999
57 AT 001 ve 57 AT 440
57 D 4001 ve 57 D 5000
57 FA 001 ve 57 FA 999
57 J 4001 ve 57 J 5000
57 M 4001 ve 57 M 5000
57 T 4001 ve 57 T 5000
57 FA 001 ve 57 FD 999
57 FE 001 ve 57 FZ 999
57 HA 001 ve 57 HZ 999
57 M 5001 ve 57 M 6000
57 T 5001 ve 57 T 6000
57 D 5000 ve 57 D 6000
57 J 5000 ve 57 J 6000
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