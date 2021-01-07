57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?

Şehirler arası yolculuklarda araçları incelemeye bayılırız. Gördüğümüz araçların renkleri, modelleri, plakaları... Bizim için çeşitli iddialara konu olur. Gördüğümüz plakaların hangi ile ait olduğu konusu ise vazgeçemediğimiz tartışma konularından biri. Çeşitli plakalar, il kodları, ilçe kodları bir hayli merak uyandırıyor. Her gün gördüğümüz farklı plakalardan biri de: 57.

Türkiye'de her il için belirlenen bir plaka imi var. Trafikte gördüğümüz her araç aslında bir ile ve aynı ilin herhangi bir ilçesine kayıtlı. Buna bağlı olarak, özel yaptırılmadığı sürece, araç plakası belirleniyor. Şehirlere ait plaka imi ise alfabetik sıraya ve şehirlerin kuruluş tarihine göre belirleniyor. Örneğin; Adana 01 plaka imini şehirler arasında alfabetik sıralama yapıldığında ilk sırada olmasından dolayı alır. Düzce ise sonradan il olduğu için 81 plakasına sahiptir. Anlaşıldığı üzere 81 il 81 farklı plaka kodu alarak sıralanıyor. Peki bu sıralamada 57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 57? Sizin için bu yazımızda anlattık. İşte detaylar...

57 plakası Sinop iline aittir. Alfabetik sırasına göre 57 plaka koduna sahip olan Sinop'un 6 farklı ilçesine ait plaka kod aralığı ise şu şekilde:

Sinop Merkez Plaka Kodu Aralığı

57 AC 001 ve 57 AS 999

57 AT 441 ve 57 AU 999

57 D 0001 ve 57 D 2000

57 J 0001 ve 57 J 2000

57 M 0001 ve 57 M 2000

57 T 0001 ve 57 T 2000

57 D 0001 ve 57 D 1999

57 KA 001 ve 57 KA 999

Sinop Ayvancık İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 D 2001 ve 57 D 3000

57 EA 001 ve 57 ED 999

57 J 2001 ve 57 J 3000

57 M 2100 ve 57 M 3000

57 T 2001 ve 57 T 3000

Sinop Boyabat İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 AY 001 ve 57 AZ 999

57 D 3001 ve 57 D 4000

57 DA 001 ve 57 DL 999

57 J 3001 ve 57 J 4000

57 M 3001 ve 57 M 4000

57 T 3001 ve 57 T 4000

57 DR 001 ve 57 DR 999

57 DS 001 ve 57 DS 999

57 S 3000 ve 57 S 3999

Sinop Gerze İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 AT 001 ve 57 AT 440

57 D 4001 ve 57 D 5000

57 FA 001 ve 57 FA 999

57 J 4001 ve 57 J 5000

57 M 4001 ve 57 M 5000

57 T 4001 ve 57 T 5000

57 FA 001 ve 57 FD 999

57 FE 001 ve 57 FZ 999

Sinop Türkeli İlçesi Plaka Kodu Aralığı

57 HA 001 ve 57 HZ 999

57 M 5001 ve 57 M 6000

57 T 5001 ve 57 T 6000

57 D 5000 ve 57 D 6000

57 J 5000 ve 57 J 6000

