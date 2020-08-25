57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor

İngiliz Kanal 4 kanalındaki bir belgesele konu olan 67 yaşındaki çiçekçi kadının hayat hikayesi izleyicileri şoke etti. 17 yaşında tecavüze uğradığını anlatan Siobhan adındaki kadın 57 yaşına kadar hiç cinsel ilişkiye girmemiş. Erkeklere karşı olan güvensizliğini yendiğini söyleyen Siobhan, "hiç olmadığı kadar mutluyum". diyor.

Evindeki bir yatak odasını "oyun odasında" çevirdiğini söyleyen kadın, bu odanın kapılarını program için açtı. Çok sayıda 20’li yaşlarda erkeklerle birlikte olduğunu söyleyen kadın, günde en az 4 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 60 yaşındayken çiçekçide çalışan bir emekli olduğunu söyleyen kadın, “20 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşında biriyle seks yapmak isteyeceğine inanamadığını” söylüyor.

HAYATIMIN KONTROLÜ BENDE

17 yaşındayken uğradığı cinsel saldırı sonrasında 57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmediğini söyleyen kadın, “Hayatımın kontrolü bende ve swinger artık o hayatın bir parçası. Asıl mesele cinsel hayatımı kontrol altında tutmak. Bir şeye hayır diyebileceğimi ve bunu kabul edeceklerini biliyorum.” diyor.

