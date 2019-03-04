Sakarya’nın Hendek ilçesinde ailesi ulaşamayınca çilingir yardımıyla yaşadığı dairenin kapısı açılan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi’nde ikamet eden 57 yaşındaki Nazife Karadayı’dan ailesi dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Telefonlara da cevap vermeyen Karadayı’nın ikamet ettiği eve giden yakınları, kapının açılabilmesi için çilingirden yardım istedi. Çilingir tarafından kapının açılması ile aile acı bir manzarayla karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Nazife Karadayı’nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Karadayı’nın cansız bedeni Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

