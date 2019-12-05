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57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, bağlı bulunduğu oksijen makinesinde rahat nefes almak istiyor.

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, bağlı bulunduğu oksijen makinesinde rahat nefes almak istiyor. Zümrüt teyzenin eşi Zeki Sarıbaş, artık 5 litrelik oksijen makinesinin yetmediğini belirterek, “3 tane makine var ama yetmiyor. 10 litrelik makineyi alacak paramız yok. Yetkililerden isteğim bu makineyi bize sağlamaları” dedi.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Zümrüt Sarıbaş, ilerlemiş KOAH’tan dolayı oksijen makinelerine bağlı hayatını sürdürme çalışıyor. Bir yıl öncede bel kemiği kırılan ve o günden sonra bir de yatalak kalan Sarıbaş, 5 litrelik oksijen makinesinden nefes almakta zorluk çekiyor. Artık hastalığının son evresine girdiği söylenen Sarıbaş, yetkililerden yardım istiyor.

"Makineler artık yetmiyor"
Eşinin durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeki Sarıbaş, 28 yıldır evli olduklarını ve 2 çocukları bulunduğu söyledi. Eşinin 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini vurgulayan Sarıbaş, “Astım deniyordu bu hastalığa, sonra astım ilerlemiş ve KOAH’a çevirmiş hastalığı. Üniversite Hastanesi’ne gittiğimizde ‘çok ilerlemiş yapacağımız hiçbir şey yok’ dediler. Kanser tedavisi uyguladılar. İyi huylu dendi ama bir çare de yok. Böyle bir hastalık yani. Ondan sonra biyopsi yapıldı. 3-4 ay sonra oksijene bağımlı hale gelmeye başladı. Kanserle alakalı raporlu ilaçlar olduğu halde devamlı ilerledi. 1 yıldır da yatalak halde. Şu anda hastaneden yeni çıktık, daha bir hafta oluyor. Orada göğüs bölümü bizim yapacak bir şeyimiz yok diyor. Bel kırığı olduğu için, beli de kırıldı. Beline sonda taktılar. Artık son evresinde gelindiği söyleniyor. Makineler artık yetmiyor” diye konuştu.

"Gerekli oksijeni alamıyor"
Şu anda 3 tane makinenin eşine oksijen verdiğinin altını çizen Sarıbaş, “Bu devamlı çalışıyor. Devlete çağrım, şu anda biz 5 litrelik oksijen makinesi kullanıyoruz. 10 litrelikleri varmış bunlar yurt dışından geliyormuş, bunu da devlet karşılamıyormuş. Alan arkadaşlar var kendi imkanlarıyla fakat bizim durumumuz yok. Yaklaşık olarak 13 bin lira civarında bir fiyat söyleniyor. Bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Alması gereken oksijeni alamıyoruz. Kızım var üniversite 2. sınıfta okuyor, oğlum uzman çavuş, biz de devletten bakım ücreti alıyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz kirada 750 lira kira, 40 lira aidat ödüyoruz. Evde olmasak bile 300-400 lira elektrik faturası ödüyoruz. Evde olursak da bin liraya yakın ödüyoruz. Devletten beklentimiz 10’luk oksijen makinesi vermesi” şeklinde konuştu.

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