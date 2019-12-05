57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, bağlı bulunduğu oksijen makinesinde rahat nefes almak istiyor. Zümrüt teyzenin eşi Zeki Sarıbaş, artık 5 litrelik oksijen makinesinin yetmediğini belirterek, “3 tane makine var ama yetmiyor. 10 litrelik makineyi alacak paramız yok. Yetkililerden isteğim bu makineyi bize sağlamaları” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Zümrüt Sarıbaş, ilerlemiş KOAH’tan dolayı oksijen makinelerine bağlı hayatını sürdürme çalışıyor. Bir yıl öncede bel kemiği kırılan ve o günden sonra bir de yatalak kalan Sarıbaş, 5 litrelik oksijen makinesinden nefes almakta zorluk çekiyor. Artık hastalığının son evresine girdiği söylenen Sarıbaş, yetkililerden yardım istiyor.

"Makineler artık yetmiyor"

Eşinin durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeki Sarıbaş, 28 yıldır evli olduklarını ve 2 çocukları bulunduğu söyledi. Eşinin 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini vurgulayan Sarıbaş, “Astım deniyordu bu hastalığa, sonra astım ilerlemiş ve KOAH’a çevirmiş hastalığı. Üniversite Hastanesi’ne gittiğimizde ‘çok ilerlemiş yapacağımız hiçbir şey yok’ dediler. Kanser tedavisi uyguladılar. İyi huylu dendi ama bir çare de yok. Böyle bir hastalık yani. Ondan sonra biyopsi yapıldı. 3-4 ay sonra oksijene bağımlı hale gelmeye başladı. Kanserle alakalı raporlu ilaçlar olduğu halde devamlı ilerledi. 1 yıldır da yatalak halde. Şu anda hastaneden yeni çıktık, daha bir hafta oluyor. Orada göğüs bölümü bizim yapacak bir şeyimiz yok diyor. Bel kırığı olduğu için, beli de kırıldı. Beline sonda taktılar. Artık son evresinde gelindiği söyleniyor. Makineler artık yetmiyor” diye konuştu.