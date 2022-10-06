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5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir?

06.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5735 sayılı kanunla ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün AK Parti Grup Toplantısında bu konuya değinmesinin ardından merak edildi. Ayrıntılar Resmi Gazete'nin, 23 Şubat 2008 Cumartesi günkü yayınında yer almıştı. Peki 5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada 'AK Parti ve MHP olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifi' ifadelerini kullanarak 5735 sayılı kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte 5735 sayılı kanunun içeriği merak edildi. Peki 5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir? Detaylar haberimizde...

5735 SAYILI KANUN NEDİR?

Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2008 gününde yer alan içerikte 5735 sayılı kanun, "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" başlığıyla açıklanmıştır.

5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir?

5735 sayılı kanun:

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına “bütün işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez.Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anayasa
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