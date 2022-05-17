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  4. 576 kişi hastanelik olmuştu! İlçeyi ayağa kaldıran olayda o iddialara yanıt geldi

576 kişi hastanelik olmuştu! İlçeyi ayağa kaldıran olayda o iddialara yanıt geldi

17.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu. İlçeyi ayağa kaldıran olayla ilgili "içme suyu zehirlenmesi" iddiaları gündeme gelmişti. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu zehirlenmesi iddialarına yanıt olarak bir açıklama yaptı.

576 kişi hastanelik olmuştu! İlçeyi ayağa kaldıran olayda o iddialara yanıt geldi

Konya'nın Ereğli İlçesinde 24 saatte 576 kişi bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurması ilçeyi ayağa kaldırmıştı. Hastaneye başvuranlar, tedavi edilerek taburcu edilmişti. Yaşanan olayda içme suyu zehirlenmesi iddialarının gündeme gelmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Açıklamada, Ereğli'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların artması nedeniyle "içme suyu zehirlenmesi" iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

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"SAĞLIKLIDIR VE SÜREKLİ KONTROL ALTINDADIR"

İddialara ilişkin incelemelerin tamamlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ereğli'de 2 noktadan alınıp laboratuvarımıza ulaştırılan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmış, analizler sonucunda olumsuz bir parametreye rastlanılmamıştır. Konya merkezde olduğu gibi Ereğli ilçemizde ve tüm ilçelerimizde içme suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur. Sağlıklıdır ve sürekli kontrol altındadır. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Konya
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