576 kişi hastanelik olmuştu! İlçeyi ayağa kaldıran olayda o iddialara yanıt geldi

Konya'nın Ereğli İlçesinde 24 saatte 576 kişi bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurması ilçeyi ayağa kaldırmıştı. Hastaneye başvuranlar, tedavi edilerek taburcu edilmişti. Yaşanan olayda içme suyu zehirlenmesi iddialarının gündeme gelmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Açıklamada, Ereğli'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların artması nedeniyle "içme suyu zehirlenmesi" iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

"SAĞLIKLIDIR VE SÜREKLİ KONTROL ALTINDADIR"

İddialara ilişkin incelemelerin tamamlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ereğli'de 2 noktadan alınıp laboratuvarımıza ulaştırılan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmış, analizler sonucunda olumsuz bir parametreye rastlanılmamıştır. Konya merkezde olduğu gibi Ereğli ilçemizde ve tüm ilçelerimizde içme suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur. Sağlıklıdır ve sürekli kontrol altındadır. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur." (AA)

