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'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, Malkara'ya ulaştı.

'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, Malkara'ya ulaştı.
Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ'dan yola çıkan temsili 57'nci Alay komitesi 'Dönmeyi düşünmediler' sloganı ile ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla Malkara- Keşan karayolu üzerinden yürüyerek Malkara'ya ulaştı.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yürüyüşe katılanlara çiçek ve plaket verdi. Yurdakul, "Sizin emeklerinizle 57'nci Alay ruhunu yaşıyoruz. Bir devrin battığı yer olan Çanakkale'nin Malkaramızın güzergahında oluşu da gurur verici. Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rüştünü ispatladığı ve Türk Milleti'nin ona inandığı en büyük zaferlerimizden bir tanesi. Bayrağın inmediği, ezanın susmadığı ve özgürce yaşadığımız bu topraklarda var olmamızın büyük önemini Çanakkale Zaferi'ne borçluyuz. Bu zaferdeki en büyük payda tüm fertleri ile şehit olan 57'nci Alay'dır. 57'nci Alay ruhunu bizlere yaşattığınız için hepinize minnettarım.Bizler de gelecek nesillere sizlerin emekleri sayesinde 57'nci Alay ruhunu aktaracağız. Sizleri Malkara'da ağırlamak bizler için büyük bir onur. Hepinize şanlı yürüyüşünüzde başarılar diliyorum" dedi.
Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da "Amaçlarının, Tekirdağ'ı tarih ile kucaklaştırmak olduğunu belirterek, "Çanakkale Savaşları'nın 104'üncü Yıldönümü'nde orada olacağız. Başta 57'nci Alay erleri ile subayları olmak üzere bütün Çanakkale ve Gelibolu kara ve deniz savaşları şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. İşte böyle bir alayın bu günkü torunları olan biz Tekirdağlılar ne kadar övünç duysak azdır. Atalarımızdan aldığımız bu sancağı sonsuza kadar yere düşürmemeye ve sahip çıkmaya karar verdik. Onlara gidiyoruz. Sizler bizleri yüreklerinizde yeşertirken bizler vatan topraklarını adımlayarak adlarını Çanakkale savaşlarına altın harflerle yazdıran, 'Biz buraya teslim olmaya ve dönmeye gelmedik, ölmeye geldik' diyen atalarımıza yürüyoruz. Şehitlerimizi yad etmek için yürüyoruz. Conkbayırında, Kanlısırtta, Bombasırt'ta, 261 nolu Tepe'de, Anafartalar'da kefensiz yatan atalarımıza manevi kefen olmaya gidiyoruz. Bütün insanlarımızın dualarını şehitlerimize iletmek için yola çıktık" diye konuştu.
Kortej daha sonra Çanakkale yönüne yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor

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