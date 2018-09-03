HABER

58 düzensiz göçmen böyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir ili Foça ilçesi Hayırsızada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu; botun su aldığı ihbarı üzerine gönderilen helikopter yönlendirdi.

İZMİR (DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir ili Foça ilçesi Hayırsızada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu; botun su aldığı ihbarı üzerine gönderilen helikopter yönlendirdi. Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından tespit edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botlarınca durdurularak içerisindeki 3 Suriye, 32 Irak, 10 Somali, 2 Eritre, 6 Afganistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon böyle kaydedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trabzon'da baraka yangını korkuttuTrabzon'da baraka yangını korkuttu
İçişleri Bakanlığı: 1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldüİçişleri Bakanlığı: 1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.