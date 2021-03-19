‘‘58 Günde 100 Milyon Aşı Yapıldı’’

Başkan Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ilk 100 günde 100 milyon Corona virüsü aşısı hedefinin şimdiden aşıldığını bildirdi. Biden, yönetiminin göreve gelmesinin 58’ini günü olacak Cuma günü 100 milyon aşı hedefine varılacağını kaydetti.

Biden, ‘‘Görevi devraldığımızda yapılması gereken çok şey vardı. Aşıya, aşıları yapacak kişiye ve mekana ihtiyacımız vardı’’ dedi ve kar fırtınaları nedeniyle aşılama faaliyetlerinde yaşanan yavaşlamaya rağmen 100 günde 100 milyon aşı hedefinin aşıldığını belirtti.

Biden, bundan 8 hafta önce Corona virüsü karşısında en hassas topluluk olan yaşlıların yüzde 8’inin aşı olduğunu, bugün ise 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 65’inin en az bir, yüzde 36’sının ise 2 doz aşı olduğunu kaydetti.

Her hafta eyaletlere gönderilen aşı sayısının ikiye katlandığını belirten Biden, günde 1 milyon aşı uygulamasından 2,1 milyona çıkıldığını söyledi ve ‘‘Dünyanın geri kalanını geçtik’’ diye konuştu.

Bunların büyük kısmının Savunma Üretim Yasası’nın devreye sokulmasıyla mümkün olduğunu belirten Biden, bu yasa sayesinde aşılama sürecini hızlandıran kritik malzemelerin üretiminin arttığını, üretici firmalarla birlikte çalışıldığını ve rakip firmalar arasında tarihi işbirliklerinin kurulduğunu bildirdi.