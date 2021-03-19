‘‘58 Günde 100 Milyon Aşı Yapıldı’’

Başkan Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ilk 100 günde 100 milyon Corona virüsü aşısı hedefinin şimdiden aşıldığını bildirdi. Biden, yönetiminin göreve gelmesinin 58’ini günü olacak Cuma günü 100 milyon aşı hedefine varılacağını kaydetti.
Biden, ‘‘Görevi devraldığımızda yapılması gereken çok şey vardı. Aşıya, aşıları yapacak kişiye ve mekana ihtiyacımız vardı’’ dedi ve kar fırtınaları nedeniyle aşılama faaliyetlerinde yaşanan yavaşlamaya rağmen 100 günde 100 milyon aşı hedefinin aşıldığını belirtti.
Biden, bundan 8 hafta önce Corona virüsü karşısında en hassas topluluk olan yaşlıların yüzde 8’inin aşı olduğunu, bugün ise 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 65’inin en az bir, yüzde 36’sının ise 2 doz aşı olduğunu kaydetti.
Her hafta eyaletlere gönderilen aşı sayısının ikiye katlandığını belirten Biden, günde 1 milyon aşı uygulamasından 2,1 milyona çıkıldığını söyledi ve ‘‘Dünyanın geri kalanını geçtik’’ diye konuştu.
Bunların büyük kısmının Savunma Üretim Yasası’nın devreye sokulmasıyla mümkün olduğunu belirten Biden, bu yasa sayesinde aşılama sürecini hızlandıran kritik malzemelerin üretiminin arttığını, üretici firmalarla birlikte çalışıldığını ve rakip firmalar arasında tarihi işbirliklerinin kurulduğunu bildirdi.
‘‘Mayıs sonunda tüm yetişkinlere yetecek aşı olacak’’
Mayıs ayının sonunda tüm yetişkinleri aşılamaya yetecek aşı olacağını belirten Biden, bunun beklenenden aylar önce olduğuna vurgu yaptı.
Bugüne kadar 600 toplu aşılama sahası kurulduğunu belirten Başkan Biden, federal eczane programı ile halkın grip aşısı olur gibi aşıya erişebilmesi için 14 bin yerel eczaneyi seferber ettiklerini kaydetti, kurulan 500 mobil klinikle de aşı olmak isteyenlerin ayağına gittiklerini bildirdi.
FEMA, ABD ordusu ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 6 bin personelin aşılama faaliyetlerinde yer aldığını belirten Biden, halk sağlığı merkezleri aracılığıyla salgından en kötü etkilenen siyah, Latin ve yerli Amerikalılar gibi topluluklara erişmeye çalıştıklarını söyledi. Biden, ‘‘Başkan Yardımcısı Harris’le şuna inanıyoruz. Hız ve etki adalet ve eşitlikle birlikte ilerlemeli’’ diye konuştu.
Biden Kongre’den geçen 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Paketi’nin bundan sonra salgınla mücadelede atılacak adımların hayata geçirilmesine yardım edeceğini kaydetti. Bunun sadece Amerikalılar’ın cebine doğrudan çeklerin girmesiyle değil, daha fazla aşıcı alarak, aşı merkezlerinin ve testlerin sayısını arttırarak olacağını belirtti.
Biden tüm eyaletlere 1 Mayıs’tan daha geç olmamak itibariyle aşılamayı tüm halka açmaları talimatı verdiğini söyledi.
‘‘Rahatlama zamanı değil’’
‘‘Bu iyimserlik zamanı ancak rahatlama zamanı değil’’ diyen Biden, geçen hafta birçok eyalette vakalarda artış görüldüğünü hatırlattı ve maske takma, el yıkama, sosyal mesafeyi koruma gibi önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekti.
‘‘Milyonlar aşı oldu ama milyonların daha olması lazım’’ diyen biden, ‘‘Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var, sıranız gelince aşınızı olun, başkalarının da olmasına yardım edin. Birbirimizin arkasında ve bilimin yanında duracağız’’ diye konuştu.