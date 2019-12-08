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58 hafız için icazet töreni yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Kestanepazarı Eğitim Kurumları'na bağlı kurslarda eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için icazet töreni yapıldı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Kestanepazarı Eğitim Kurumları'na bağlı kurslarda eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için icazet töreni yapıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bir hafız oğlu olarak kendim hafız olamadım, ama inşallah bir hafız babası olmayı Allah bana nasip eder" dedi.
Kestanepazarı Eğitim Kurumları'na bağlı kurslarda eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için, Hisar Camisi'nde icazet töreni yapıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da katıldı. Törende konuşan Hamza Dağ, bir hafız oğlu olarak kendisinin hafız olamadığını, ancak bir hafız babası olmayı istediğini belirterek, "İnşallah bir hafız babası olmayı Allah bana nasip eder. Ama bakarsınız Allah ömür verirse, kendimizin de hafız olma imkanı olur" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, Kuran-ı Kerim öğrenmenin önemine değindi. Ayyıldız, hafızları alınlarından öptü.

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