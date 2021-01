58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?

Plaka kodları bir aracın sahibinin kim olduğu ve trafiğe çıkabilme durumu hakkında bilgi veren kodlardır. Plaka kodları araçların devlet tarafından tanınması ve tespiti için gereklidir. 30 km'den fazla hız yapan araçlara plaka konma şartı vardır. Plaka her zaman görünür olmalıdır. Her ülkenin kendine ait plaka kodları vardır ve dizilimleri kendilerine hastır. Türkiye'de bu dizilimde ilk iki sayı şehrin kodudur. Sonrasında harfler ve yine rakamlar gelir. Küçük şehirlerde iki harfli büyük şehirlerde üç harfli plaka kodları bulunur. 67. plakaya sahip Zonguldak'tan sonra alfabetik sıra bozulmuş ve sonradan şehir olan yerler şehir olma önceliklerine göre sıralanmışlardır. Şu an 81 plaka kodu ile kendine en son sırada yer bulan ilimiz Düzce'dir. Peki 58 araç plakası hangi ile ait? Bu soruya ilişkin detaylar yazımızda...

58 Nerenin Plaka Kodu?

58 araç plakası Sivas ilimize aittir. İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü en büyük şehirlerinden olan Sivas'ın 17 tane ilçesi bulunur. O ilçeler; Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Zara'dır. Bu ilçeler de Sivas gibi 58 plaka kodunu kullanırlar. Sivas'a bağlı olan ilçelerin plaka kodları ise şu şekildedir: