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58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?

07.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?

Türkiye'de 81 il vardır ve her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur. Normal koşullarda plaka kodları alfabetik sıraya göre yapılır fakat sonradan il olan yerler bu sırayı bozar. Peki zaman zaman başka şehirlerde de gördüğümüz 58 nerenin plakası? Hangi şehir araç plaka imi olarak 58'i kullanıyor?

Plaka kodları bir aracın sahibinin kim olduğu ve trafiğe çıkabilme durumu hakkında bilgi veren kodlardır. Plaka kodları araçların devlet tarafından tanınması ve tespiti için gereklidir. 30 km'den fazla hız yapan araçlara plaka konma şartı vardır. Plaka her zaman görünür olmalıdır. Her ülkenin kendine ait plaka kodları vardır ve dizilimleri kendilerine hastır. Türkiye'de bu dizilimde ilk iki sayı şehrin kodudur. Sonrasında harfler ve yine rakamlar gelir. Küçük şehirlerde iki harfli büyük şehirlerde üç harfli plaka kodları bulunur. 67. plakaya sahip Zonguldak'tan sonra alfabetik sıra bozulmuş ve sonradan şehir olan yerler şehir olma önceliklerine göre sıralanmışlardır. Şu an 81 plaka kodu ile kendine en son sırada yer bulan ilimiz Düzce'dir. Peki 58 araç plakası hangi ile ait? Bu soruya ilişkin detaylar yazımızda...

58 Nerenin Plaka Kodu?

58 araç plakası Sivas ilimize aittir. İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü en büyük şehirlerinden olan Sivas'ın 17 tane ilçesi bulunur. O ilçeler; Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Zara'dır. Bu ilçeler de Sivas gibi 58 plaka kodunu kullanırlar. Sivas'a bağlı olan ilçelerin plaka kodları ise şu şekildedir:

Sivas Merkez'e Bağlı Plaka Kodları

  • 58 AC 001 / 999
  • 58 AZ 001 / 999
  • 58 DA 001 / 999
  • 58 DV 001 / 999
  • 58 FE 001 /999
  • 58 H 0001 / 7749
  • 58 M 001 / 5199
  • 58 M 5550 / 7749
  • 58 NA 001 / 999
  • 58 NZ 001 / 999
  • 58 S 0001 / 8000
  • 58 T 001 / 5399
  • 58 T 5500 /7749

Zara İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 DY 001 /999
  • 58 DZ 001 /999
  • 58 EF 001/999
  • 58 EH 001/999
  • 58 M 9750 / 9999
  • 58 T 9750/9999
  • 58 ZA 001/ 999
  • 58 ZZ 001/ 999

Gürün İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 EA 001/ 999
  • 58 EC 001/ 999
  • 58 M 8500 / 8749
  • 58 PA 001/999
  • 58 PZ 001/999
  • 58 T 8500/ 8749

Kangal İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 ED 001/999
  • 58 EE 001/999
  • 58 LA 001/999
  • 58 LZ 001/ 999
  • 58 M 9000/ 9250
  • 58 T 9000/ 9250

Suşehri İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 EK 001/ 999
  • 58 EP 001/ 999
  • 58 M 9251/ 9499
  • 58 SA 001/ 999
  • 58 SZ 001/ 999
  • 58 T 9251/ 9499

Şarkışla İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 ER 001/ 999
  • 58 ET 001/999
  • 58 HA 001/999
  • 58 HZ 001/999
  • 58 M 9500/ 9749
  • 58 T 9500/ 9749

Divriği İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 EU 001/ 999
  • 58 EZ 001/ 999
  • 58 M 8750/ 8999
  • 58 T 8750/ 8999

Gemerek İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 FA 001/999
  • 58 FD 001/999
  • 58 M 8250 / 8499
  • 58 T 8250 / 8499
  • 58 RA 001/ 999
  • 58 RZ 001 /999

Koyulhisar İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 KA 001/999
  • 58 KZ 001/999
  • 58 M 8000/ 8249
  • 58 T 8000/ 8249

Yıldızeli İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 M 7750/7999
  • 58 T 7750 /7999
  • 58 YA 001/999
  • 58 YZ 001/999

Akıncılar İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 M 5450/ 5499
  • 58 T 5450 /5499
  • 58 VL 001/999
  • 58 VZ 001/999

Altınyayla İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 JA 001/999
  • 58 JK 001/999
  • 58 M 5200/5449
  • 58 T 5400/ 5499
  • 58 SZK 001/999

İmranlı İlçesine Bağlı Plaka Kodları

  • 58 VA 001/999
  • 58 VB 001/999
  • 58 VD 001/999
  • 58 VK 001/999
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