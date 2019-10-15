58 oy farkla kazandığı seçimi 7 oy farkla kaybeden adaydan şaibe iddiası

MECLİS ÜYESİNİN 5'İNİ AK PARTİ ALDI

31 Mart yerel seçimleri akşamı 577 oy alarak en yakın rakibi MHP adayı Halil Çelebi'ye 58 oy fark attığını söyleyen Nurettin Yıldız, meclis dağılımında da 9 meclis üyesinin 5'ini kazandığını kaydetti. Mazbatasının hazırlandığını, kendisine iletilmesinin hemen ardından MHP'nin sonuca itiraz ettiğini ve ardından yapılan sayımla seçimin kaybettirildiğini öne süren Yıldız, Sinanpaşa ilçe seçim kurulunda yapılan oy sayımında kendisine ve sandık kurulu üyelerine haber verilmediğini de iddia etti.

'MHP'NİN İTİRAZINDAN HABERİM OLMADI'

MHP'li başkanın ilçe seçim kuruluna itiraz ettiğinden haberi olmadığını savunan Nurettin Yıldız, itirazı öğrenip ilçe seçim kuruluna gittiğinde farkın kapandığını ve seçimleri 7 oyla kaybettiğini görevlilerin kendisine söylediğini anlattı. Yıldız, "31 Mart yerel seçimlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan beldesinden AK Parti Belediye Başkan adayı oldum. 31 Mart akşamı resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibime 58 oy fark atarak belediye başkanı seçildim. 2 Nisan 2019 Salı günü MHP Belediye Başkan adayı Halil Çelebi seçime itiraz ediyor. Ben itiraz olduğunu salı günü akşam üstü evime giderken öğrendim. Ben de 'Ne itirazı 58 oy ile seçimleri kazandık' dedim. Bana itirazın olduğunu ve farkın 16'ya düştüğünü söylediler. Vakit kaybetmeden Sinanpaşa ilçe seçim kuruluna gittim. Bana yeniden oyların sayıldığını ve 7 fark ile seçimi kaybettiğimi söylediler. Ben de 'Seçim kuruluna MHP'nin sandık kurulu üyelerinin hiçbir itirazı yokken nasıl oldu da seçimi verdiniz' diye sordum. Bir sandıkta her partinin bir üyesi var. Her sandıkta 8'er üye varken, Kılıçaslan belde halkının gözü önünde sayılan sandığın nasıl olur da 58 fark ile kazandığım seçimde MHP adayı 7 farkla öne geçer. Bunda bir oyun olduğunu anladık. Seçim kurulu bizim beldeden giden oy torbalarından 7 tane ayırttırıyor. Biz pazar günü torbaları teslim ettikten sonra. Öğrendiğime göre o torbaların hepsi bizim torbaymış. Ama bize muhtarlık itirazı var denildi ve o yüzden torbaların ayrıldığı söylendi. Öyle bir şeyin olmadığını da sonradan öğrendim. Bize bilgi gelmeden sayıma girmişler" dedi.