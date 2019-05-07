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58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

İzmirli 58 yaşındaki Ali Kantarcı, 5 yıl önce bisikletle çıktığı turda şu ana kadar 48 bin kilometre yol gitti.

58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor

İzmirli 58 yaşındaki Ali Kantarcı, 5 yıl önce bisikletle çıktığı turda şu ana kadar 48 bin kilometre yol gitti. Kantarcı, bu yılki bisiklet turuna ise Van’da başladı.
İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Ali Kantarcı, emekli olduktan sonra bisikletle Türkiye turu yapmayı hedefledi. Önceki yıllarda Türkiye’nin birçok bölgesini bisikletle turlayan Kantarcı, bu yılki bisiklet turuna ise Van’da başladı. Yola çıkarak güzergahındaki birçok ili takip edecek olan Kantarcı, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi’ndeki rotasını izleyerek Türkiye turunu bu yıl bitirmeyi planlıyor.
İHA muhabirine konuşan Ali Kantarcı, yaklaşık 5 yıldır bisikletiyle Türkiye’nin yanı sıra İran’da da dağ bayır gezdiğini anlattı. Şu ana kadar bisikletle 48 bin kilometre yol gittiğine dikkat çeken Kantarcı, Türkiye’nin güzelliklerini görmek için böyle bir yola çıktığını belirtti. Son 5 yıldır düzenli olarak bisiklet turuna çıktığını ifade eden Kantarcı, “Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi turunu yapınca Türkiye’nin her yerini gezmiş olacağız. Bu yıl ilk rotamız Van Akdamar’da başladı. Şu an Hakkari’ye gidiyorum. Oradan da sırasıyla; Şırnak, Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesiyle bu turu bitirmiş olacağım” dedi.

“Günlük 100 kilometre yol kat ediyorum”
Çoğu zaman günlük 100 kilometrenin üzerinde, yüksek olan bölgelerde ise 60 kilometre civarında yol kat ettiğini dile getiren Kantarcı, “Rotamız iyi olduğu vakit günlük 100 kilometrenin altına düşmüyoruz. Gittiğimiz yerlerde güzel dostluklar ediniyoruz. Gittiğimiz illerde bisikletçi dostlarımız da var ve bizi misafir ediyorlar. 2015 yılında Trakya ve tek başıma İran turu yaptım” diye konuştu.

“5 yıl içinde 48 bin kilometre yaptım”
5 yıl önce başladığı turda toplamda 48 bin kilometre yol kat ettiğine dikkat çeken Kantarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bisiklet turuna 5 yıl önce başladım. Bu 5 yıl içinde 48 bin kilometre yaptım. Daha önce atletizm koşuları yapıyordum. Bisiklet turu benim için çok keyiflidir. En azından ulaşım ücretsiz, yakıt yok, kas gücüyle ulaşmak istediğimiz yerlere gidiyoruz. Bu sayede Türkiye’yi gezdik. Bisikleti, spor yapmayı, doğayı ve Türkiye’yi seviyorum. Bu konuda şu anki durumumdan çok memnunum.”
Bisikletiyle Van’ın Başkale ilçesine gelen Kantarcı, Hakkari’ye gitmek üzere yola devam etti.

58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor

58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor

58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor

58 yaşında bisikletle Türkiye’yi turluyor

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