MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 58 yaşında fit görünüm! Halle Berry'nin sırrı keto diyeti | Forma girmek ve kalori yakmak için...

58 yaşında fit görünüm! Halle Berry'nin sırrı keto diyeti | Forma girmek ve kalori yakmak için...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.11.2024 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben de menopozdayım" açıklaması yapan Oscar'lı oyuncu Halle Berry cesur paylaşımlarıyla öne çıkan bir isim. 58 yaşında olan Berry'nin görünümünün sırrı da merak ediliyor. Ünlü isim keto diyeti uygulayanlardan...

58 yaşında fit görünüm! Halle Berry'nin sırrı keto diyeti | Forma girmek ve kalori yakmak için...

Başarılı oyuncu Halle Berry, sosyal medya gönderileriyle fit vücudunu gözler önüne seriyor. Zaman zaman sevgilisine verdiği cesur pozlarla da dikkat çeken Berry'nin 58 yaşında bu görünümü nasıl koruduğu da merak ediliyor.

Instagram üzerinden spor ve diyet ipuçları paylaşan 51 yaşındaki başarılı oyuncu, takipçilerine ilham veriyor. Sıkı bir spor rutini uygulayan Halle Berry, birkaç sporu bir arada deneyenlerden.

2

Forma girmek ve kalori yakmak için fitness yapan güzel yıldız, yıllar içinde öğrendiği boks sporunu da rutinine dahil ediyor. Boks ve Shadow Boks tekniklerini fitness ile harmanlayan Halle Berry, farklı spor hareketlerini bir arada uygulayarak daha eğlenceli ve enerjik bir spor ritüeline sahip olduğunu söylüyor. .

4

HAFİF VE LEZZETLİ

Fitness rutiniyle birlikte diyet programını da açıklayan Oscarlı isim; Keto diyeti uygulayanlardan. Ancak herkesin aynı diyet programına uymasının sağlıksız olduğunu vurgulayan yıldız, 'Hafif ve lezzetli şeylere odaklanın. Bu mevsimde ferah bir salata ve chilli soslu tavuk ikilisi harika olur!' diye öğütlüyor.

Ekran görüntüsü 2024-11-11 151620

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Halle Berry
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti

İstanbul sosyetesi şokta

İstanbul sosyetesi şokta

O fay diriymiş! 6 il için 'acil önlem' uyarısı: "Depremin büyüklüğü 7'ye varabilir"

O fay diriymiş! 6 il için 'acil önlem' uyarısı: "Depremin büyüklüğü 7'ye varabilir"

Ünlü börekçide ikinci skandal

Ünlü börekçide ikinci skandal

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! İşte soruşturmada adı geçen 21 kişi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! İşte soruşturmada adı geçen 21 kişi

Stajyer 3 bin alıyor: 10 bin dolar maaş! Mesleği bırakan ona yöneliyor

Stajyer 3 bin alıyor: 10 bin dolar maaş! Mesleği bırakan ona yöneliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.