58 yaşında fit görünüm! Halle Berry'nin sırrı keto diyeti | Forma girmek ve kalori yakmak için...

Başarılı oyuncu Halle Berry, sosyal medya gönderileriyle fit vücudunu gözler önüne seriyor. Zaman zaman sevgilisine verdiği cesur pozlarla da dikkat çeken Berry'nin 58 yaşında bu görünümü nasıl koruduğu da merak ediliyor.

Instagram üzerinden spor ve diyet ipuçları paylaşan 51 yaşındaki başarılı oyuncu, takipçilerine ilham veriyor. Sıkı bir spor rutini uygulayan Halle Berry, birkaç sporu bir arada deneyenlerden.

Forma girmek ve kalori yakmak için fitness yapan güzel yıldız, yıllar içinde öğrendiği boks sporunu da rutinine dahil ediyor. Boks ve Shadow Boks tekniklerini fitness ile harmanlayan Halle Berry, farklı spor hareketlerini bir arada uygulayarak daha eğlenceli ve enerjik bir spor ritüeline sahip olduğunu söylüyor. .

HAFİF VE LEZZETLİ

Fitness rutiniyle birlikte diyet programını da açıklayan Oscarlı isim; Keto diyeti uygulayanlardan. Ancak herkesin aynı diyet programına uymasının sağlıksız olduğunu vurgulayan yıldız, 'Hafif ve lezzetli şeylere odaklanın. Bu mevsimde ferah bir salata ve chilli soslu tavuk ikilisi harika olur!' diye öğütlüyor.