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58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 3 çocuk 6 torunu olan ev kadını Hikmet Erdem, 58 yaşında belediyenin açtığı kursa katılarak okuma yazmayı öğrendi.

58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 3 çocuk 6 torunu olan ev kadını Hikmet Erdem, 58 yaşında belediyenin açtığı kursa katılarak okuma yazmayı öğrendi. Ehliyet kursuna başlayan Hikmet Erdem'in şimdi hedefi sürücü belgesi sahibi olmak.
Hikmet Erdem, okuma yazma bilmemesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için Hacılar Belediyesi'nin açtığı kursa katılmaya karar verdi. Erdem, geçen Nisan ayında Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde açılan kursa katılarak, okuma-yazma eğitimi almaya başladı. 3 aylık eğitimin ardından Erdem, okuma ve yazmayı öğrenerek, belgesini aldı. Belgesi aldıktan sonra ehliyet kursuna başlayan Erdem, şimdi ise hayalini kurduğu ehliyet için bu ay yapılacak sınava hazırlanıyor.
'TORUNLARIMLA OTURUP DERS ÇALIŞIYORUM'
Hikmet Erdem, çocukluğu döneminde ulaşım güçlüğünün bulunduğunu ve babasının da yurt dışında olduğunu söyleyerek, "Okul uzak olduğu için de annem, 'kaçırırlar, kaybolursun' diye korkuttuğunda okula gidemedim. Hatta kayınvalidem bana, 'okuma ve yazma bilmediğini bilseydim seni almazdım' dedi. Zorluklar yaşadım. Okuma ve yazmayı fazla bilmiyordum. Herkes okuma yazma biliyordu, 'ben niye geride kalayım ki' dedim? Sonra Hacılar Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kurslarına katılmayı düşündüm. Eşimin de destek olmasıyla kursu geldim. Torunlarımla oturup ders çalışıyorum. Hatta bazen kendimi o kadar çok kaptırıyorum ki anneme, eşime hizmet etmeyi unutuyordum. Üç aylık kursun sonunda da okuryazarlık belgesi aldım" dedi.
'EHLİYETİ İNŞALLAH ALACAĞIM'
Erdem, şimdiki hedefinin ehliyet sahibi olmak olduğunu belirterek, "Hayatımda sahip olmak istediğim şeylerden biri de sürücü belgesidir. Bir gün komşum, 'bizi şuraya götürür müsün, araba kapıda duruyor' dedi. 'Ehliyetim yok götüremem' dediğimde o kafamda bir şekilde yer edindi. Cumartesi günü ehliyet sınavına gireceğim ve başaracağım" diye konuştu.

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