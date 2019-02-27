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58 yaşında yüksek lisans yaptı, sırada doktora var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yaşayan 58 yaşındaki Yaşar Özen, açık lise ve üniversiteyi bitirdikten sonra Alparslan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

58 yaşında yüksek lisans yaptı, sırada doktora var

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta yaşayan 58 yaşındaki Yaşar Özen, açık lise ve üniversiteyi bitirdikten sonra Alparslan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 24 kardeşi, 7 çocuğu ve 9 torunu bulunan Özen, şimdi doktora yapmaya hazırlanıyor.
Hasköy ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdür Vekili olarak görev yapan Yaşar Özden, 'okumanın yaşının' olmadığını bir kez daha ispatladı. Açık öğretim lisesini bitirdikten sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Özden, Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde de yüksek lisans yaptı. Doktora yapmak için hazırlanan Yaşar Özen, "Servetim ilim olsun düşüncesine sahibim. Yokluklar içinde büyüdüm. Babam üç evliydi, 24 kardeşim vardı. Sıkıntılara rağmen lise ve üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de doktora yapacağım. Beşikten mezara kadar öğrenim, benim ilkem olmuştur. Amacım gençlere örnek olmak" dedi.
Muş Alparslan Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran da Yaşar Özen'in yüksek lisansını başarıyla tamamladığını söyleyerek, "Yedi çocuk, dokuz torun sahibi olarak bu başarıya imza attı. 24 kardeş arasında eğitime çok önem veren Yaşar Özen bu ülkede takdir edilecek bir insan" diye konuştu.
BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU, 2'Sİ OKUYOR
7 çocuk babası Yaşar Özen'in bir oğlu Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde okuyor. Bir oğlu ise Batman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü mezunu. Bir kızı Malatya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören Özen'in 4 çocuğu ise halen ortaokul ve lise öğrencisi. Özen, çocuklarını da gücünün yettiği kadar okutacağını ifade etti.

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58 yaşında yüksek lisans yaptı, sırada doktora var58 yaşında yüksek lisans yaptı, sırada doktora var58 yaşında yüksek lisans yaptı, sırada doktora var58 yaşında yüksek lisans yaptı, sırada doktora var

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