58 yaşındaki Hülya Avşar dekolteli cesur pozuyla dudak uçuklattı!

58 yaşındaki Hülya Avşar güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel şarkıcı son olarak derin göğüs dekolteli büstiyeriyle verdiği cesur pozla adından söz ettirdi.
58 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle yarı yaşıtındaki gençlere taş çıkartan Hülya Avşar, son pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.
Derin göğüs dekolteli büstiyeriyle pozlarını sergileyen güzel sanatçının paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen güzel sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bornozuyla sahneye çıkmıştı.
"Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" sözleriyle bornozlu paylaşımlarda bulunan ünlü sanatçının o anlar olay olmuştu.
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