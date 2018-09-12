586 yıllık Hatuniye Medresesi, kiralık

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında inşa edilen ve günümüzde bir kişinin mülkiyetinde olan Hatuniye Medresesi, yıllık 150 bin lira bedelle kiraya çıkarıldı.

Kayseri'de merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 586 yıllık Hatuniye Medresesi'nin dış cephesine bir emlak firması tarafından 'kiralık' pankartı asıldı. 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşan tarihi yapı için internet üzerinden yayın yapan bir emlak sitesine yıllık 150 bin TL bedelle ilan verildi. 1980 yılında restore edilen ve özel bir kişi tarafından satın alınan tarihi medresenin daha önce de bir tuhafiye firması tarafından işletildiği ve firmanın kısa süre önce tarihi binadan taşındığı öğrenildi.

MEDRESENİN TARİHİ

Dulkadiroğulları’ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında Kayseri’nin beylikler ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirdiği bir dönemde yaptırılmıştır. Yapı, tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Güneybatı cephesinin ortasında yer alan taç kapısının köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunçeler bulunmaktadır. Taç kapı üzerinde bulunan orijinal kitabe kırılmış, sonradan bugünkü latin harfli kitabe yerleştirilmiştir. Taç kapının bitişiğinde ortadan bir sütunla destekli iki kemerli bir çeşmenin yer aldığı bilinmektedir. Bu çeşme onarımlar sırasında kaldırılmıştır. Medrese klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edilmiştir. İki eyvana sahip olan medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında kubbeli birer dershane yer almaktadır.