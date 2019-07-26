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58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Üniversite öğrencileri, gösteri grupları ve vatandaşların katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Açılışında şarkıcı Edis’in konser verdiği festival 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.
Silivri Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 58’ inci Yoğurt Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. 4 gün sürecek festivalin açılışına, MHP İstanbul Milletvekilleri Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Hayati Arkaz, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösteri gruplarının da katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler yaşandı. Esnafların ve evlerinde oturan vatandaşların balkonlardan alkışlarla destek verdiği yürüyüş Belediye önünde başlayarak Atatürk Meydanı’nda sona erdi.

Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri, Foto Safari fotoğraf sergisi ve stant alanları gezildi. “Doğal Pazar” alanında ise ilçenin yöresel ürünlerinin sunumu yapıldı. Festivalin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, şarkıcı Edis’de konser verdi. Festivale yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.
“Silivri İstanbul için bir şans”
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2023 yolunda Marka Kent Silivri hayali kurduklarını ifade ederek, “Biz geleneklerimizi göreneklerimizi unutturmayacağız. 150 yılı aşkındır yapılan yoğurdumuzun lezzetini dünyaya duyurma konusunda iddialıyız. Silivri’yi başka yönleriyle değil yoğurduyla, domatesiyle, kavunuyla, karpuzuyla yani yöresel ürünleriyle anılır hale getireceğiz. Bu imkanların hepsi mevcut. Yeter ki yapmak isteyelim. Silivri İstanbul için bir şans. Avrupa’dan karşılayan, giderken de uğurlayan bir noktadayız. İstanbul’un trafiğinden yoğunluğundan bunalan, sıkılan, stres atmak isteyen herkesi Silivri’ye davet ediyoruz” diye konuştu.

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