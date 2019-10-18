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5.8’lik depremde yıkılan minarenin ikizi sökülmeye devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Silivri açıklarındaki 5.8’lik depremin ardından 2 minaresinden birisinde yıkılma olan caminin ikinci minaresindeki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Silivri açıklarındaki 5.8’lik depremin ardından 2 minaresinden birisinde yıkılma olan caminin ikinci minaresindeki yıkım çalışmaları devam ediyor. Minarenin dev vinç ile sökülme anı drone ile havadan görüntülendi.
26 Eylül Günü yaşanan depremin ardından Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin 2 minaresinden birinde yıkılma yaşanmıştı. Yaşanan yıkılma sonrasında geçtiğimiz hafta sonu minarelerden birisinin söküm ve yıkım işlemi tamamlandı. Dün başlayan çalışmalar ile caminin diğer minaresi de sökülmeye başlandı. Minarenin 3 parça halinde vinç ile söküleceği geri kalan parçaların ise yine inşaat makasları ile yıkılacağı öğrenildi. Dev vinç yardımı ile parça parça yapılan söküm çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. İşçiler, minare içindeki merdivenleri ve duvarları matkap yardımı ile yıkarak minarenin demirlerini kesiyor ardından ise minareye bağlanan vinç parçayı kaldırarak uygun yere indirerek söküm işlemini tamamlıyor.

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