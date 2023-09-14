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59 gündür kayıptı... Alıkonulduğu ortaya çıktı! Canlı yayında kurtarıldı

14.09.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı’nın programında kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Birsen Polat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaybolduktan 59 gün sonra bulunan Polat, kızıyla buluşmaya gelmedi. Telefonlara da yanıt vermeyen Polat'ın, haftalardır yanında kaldığı evli ve iki çocuk babası şahıs tarafından İstanbul Alibeyköy’deki bir adreste alıkonulduğu iddia edildi. Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, Polat'ı alıkonulduğu evden canlı yayında kurtardı. İşte detaylar...

59 gündür kayıptı... Alıkonulduğu ortaya çıktı! Canlı yayında kurtarıldı

Müge Anlı, 16. sezonuna hızlı başladı. Önceki programında, 16 Temmuz’da, Ankara’da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat’ı arayan Müge Anlı, yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu.

YAYINA GELMEDİ, TELEFONLARI AÇMADI

Dünkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat’ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

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POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

Müge Anlı’nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Canlı yayında, Müge Anlı’nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü.

KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Şantaj ve tehditle Birsen Polat’ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı kayıp

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