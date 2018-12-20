59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları davasında 60'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen ve 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 1'er kez, 'Kasten adam öldürme' suçundan ise 59'ar kez olmak üzere toplam 60'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği' suçundan da 5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Gaziantep'de terör örgütü DEAŞ'ın, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik düzenlediği saldırı ile 16 Ekim 2016'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 6'ncı duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda basına kapalı yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı, Mehmet Karakurt , Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Fadile Cebael ve tutuksuz suça sürüklenen çocuk sanık H.N.Ç. ise gelmedi. Duruşmayı, bazı HDP'liler de izledi.

Duruşma Savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 1'er kez, 'Kasten adam öldürme' suçundan ise 59'ar kez olmak üzere toplam 60'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Ayrıca sanıkların, yaralanan kişilere yönelik eylemlerinden dolayı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından ayrı ayrı, tüm sanıkların da 'DEAŞ terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatların mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı, 14 Mart 2019 tarihine erteledi.

