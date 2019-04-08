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"59 oy pusulası kayıp"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak: - "Hazro ilçesinde 59 oy pusulası kayıp. Bu nedenle şikayete konu ettik ama henüz tarafımıza iletilen bir sonuç yok. Normal şartlarda pusulanın kayıp olması oradaki seçimin iptal edilmesi veya yenilenmesi gerekir"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Hazro ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde yeniden yapılan sayım sonucunda 59 oy pusulasının kayıp olduğunu, bu nedenle seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazro, Dicle, Kocaköy, Kulp, Yenişehir, Sur, Bağlar, Kayapınar, Eğil ve Ergani ilçelerinde yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını anımsattı.

İtirazın ardından Hazro ilçesinde yapılan yeniden sayım sonucunda HDP ile AK Parti arasındaki oy farkının azaldığını aktaran Budak, "Ama orada bir problem daha ortaya çıktı. Hazro ilçesinde 59 oy pusulası kayıp. Bu nedenle şikayete konu ettik ama henüz tarafımıza iletilen bir sonuç yok. Normal şartlarda pusulanın kayıp olması oradaki seçimin iptal edilmesi veya yenilenmesi gerekir." dedi.

- "Muhtarlık yapamıyorsa başkanlık nasıl yapacak?"

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde muhtar seçilen kişinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edilmesi dolayısıyla mazbata alamadığını işaret eden Budak, karara istinaden Diyarbakır geneli KHK ile ihraç edilmiş belediye başkanı ve encümen seçilenler için de itirazda bulunduklarını aktardı.

Budak, "Neticede bunlar da kamu hizmeti yapacak kişilerdir. Muhtarlık yapamıyorsa başkanlık nasıl yapacak? YSK nasıl bir değerlendirme yapar doğrusu bilemiyoruz. Herkesin seçim sonucuna saygı duyması gerekir. Biz bu sürece de saygı duyulsun istiyoruz. Neticede vatandaş oyunu kullanmış biz kullanılan oyun tek bir tanesinin kaybolmaması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Eğil ilçesinde HDP'den belediye başkanı seçilen adayın Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığından istifa etmediğini ifade Eden Budak, bunun için de YSK'ya itiraz ettiklerini söyledi.

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