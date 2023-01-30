59 Trafik cezası nedir? 59 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde şehirleşmenin de beraberinde getirdiği sorunlardan birisi de en sık karşılaştığımız trafik kazalarıdır. Trafikte meydana gelen kazaların birçoğu sürücülerin dikkatsizliğinin bir nedeni olarak görülmüştür. Bunun üzerine de araç sürücülerine yönelik trafik kazalarını en aza indirmek ve kazaların olmaması için trafik ceza maddeleri konulmuştur. Trafik ceza maddeleri ihlali durumunda ise araç sürücülerine para cezası da dahil olmak üzere birçok ceza uygulanmaktadır. Bu trafik cezalarından biri de 59 trafik cezası maddesidir.

59 Trafik Cezası Nedir?

Trafik ceza kodları bütün trafik cezaları için konulmuş kodlardır. Bu trafik ceza kodları trafik cezalarının ayrıntıları için konulmuştur. Trafik kazalarının en aza indirmek için konulan en önemli ceza maddelerinden birisi de 59 trafik ceza maddesidir. 59 trafik cezası maddesi içeriği gereğince:

Araç sürücülerinin karayollarında zorunlu bir hal olmadıkça duraklama yapması yasaktır.

Araç sürücülerinin karayollarında zorunlu bir hal olmadıkça aracını park etmesi yasaktır.

59 Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Ülkemizde artan nüfusun da beraberinde getirdiği durumlardan biri de trafik kaza oranların artmış olmasıdır. Trafik kazalarını en aza indirmek için trafik ceza kodları konulmuştur. Trafik ceza kodları, trafikte kazaya yol açan durumların ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi sonucunda oluşturulmuş ceza maddeleridir. Trafik ceza maddelerinin içerisinde önemli bir yer tutan maddelerden birisi de 59 trafik ceza maddesidir. 59 trafik ceza maddesi (Değişik:21/5/1997- 4262/4 md.) gereğince araç sürücülerinin karayollarında zorunlu bir neden belirtmeksizin aracını durdurması ve herhangi bir zorunlu bir neden belirtmeksizin aracını karayollarında park etme durumudur. Kişinin bu kuralları ihlal etme durumunda ise kişinin ceza maddesinde yer alan para cezasını alır. Bu ceza maddesi gereğince ise belirtilen süre zarfında kişinin para cezasını ödemesi gerekmektedir.

59 Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafik ceza kodları trafikte kaza oranlarını en aza indirmek için konulan ceza maddelerini içermektedir. Bu maddelerin içerisinde 59 trafik ceza maddesi yer almaktadır. 59 Ceza maddesi gereğince:

Karayollarında aracını zorunlu bir durum olmadıkça park eden araç sürücülerine,

Karayollarında aracın zorunlu bir durum olmadıkça yolun ortasında durduran araç sürücülerine uygulanır.

59 Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyulmaması durumunda (Değişik:21/5/1997- 4262/4 md.) 59 trafik cezası kodu gereğince 2020 yıl itibaren 108 tl para cezası ile cezalandırılır.



