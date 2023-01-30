HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 59 Trafik cezası nedir? 59 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

59 Trafik cezası nedir? 59 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

28.01.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda artan araç sayılarındaki artış trafikte kaza oranlarını da beraberinde getirmiştir. Bu kaza oranlarını da en aza indirmek için trafik ceza kodları konulmuştur. Trafik ceza kodları kazaya neden olan durumları ayrıntıları ile maddelemiştir. Bu maddelerden birisi de 59 trafik ceza maddesidir.

59 Trafik cezası nedir? 59 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde şehirleşmenin de beraberinde getirdiği sorunlardan birisi de en sık karşılaştığımız trafik kazalarıdır. Trafikte meydana gelen kazaların birçoğu sürücülerin dikkatsizliğinin bir nedeni olarak görülmüştür. Bunun üzerine de araç sürücülerine yönelik trafik kazalarını en aza indirmek ve kazaların olmaması için trafik ceza maddeleri konulmuştur. Trafik ceza maddeleri ihlali durumunda ise araç sürücülerine para cezası da dahil olmak üzere birçok ceza uygulanmaktadır. Bu trafik cezalarından biri de 59 trafik cezası maddesidir.

59 Trafik Cezası Nedir?

Trafik ceza kodları bütün trafik cezaları için konulmuş kodlardır. Bu trafik ceza kodları trafik cezalarının ayrıntıları için konulmuştur. Trafik kazalarının en aza indirmek için konulan en önemli ceza maddelerinden birisi de 59 trafik ceza maddesidir. 59 trafik cezası maddesi içeriği gereğince:

  • Araç sürücülerinin karayollarında zorunlu bir hal olmadıkça duraklama yapması yasaktır.
  • Araç sürücülerinin karayollarında zorunlu bir hal olmadıkça aracını park etmesi yasaktır.

59 Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Ülkemizde artan nüfusun da beraberinde getirdiği durumlardan biri de trafik kaza oranların artmış olmasıdır. Trafik kazalarını en aza indirmek için trafik ceza kodları konulmuştur. Trafik ceza kodları, trafikte kazaya yol açan durumların ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi sonucunda oluşturulmuş ceza maddeleridir. Trafik ceza maddelerinin içerisinde önemli bir yer tutan maddelerden birisi de 59 trafik ceza maddesidir. 59 trafik ceza maddesi (Değişik:21/5/1997- 4262/4 md.) gereğince araç sürücülerinin karayollarında zorunlu bir neden belirtmeksizin aracını durdurması ve herhangi bir zorunlu bir neden belirtmeksizin aracını karayollarında park etme durumudur. Kişinin bu kuralları ihlal etme durumunda ise kişinin ceza maddesinde yer alan para cezasını alır. Bu ceza maddesi gereğince ise belirtilen süre zarfında kişinin para cezasını ödemesi gerekmektedir.

59 Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafik ceza kodları trafikte kaza oranlarını en aza indirmek için konulan ceza maddelerini içermektedir. Bu maddelerin içerisinde 59 trafik ceza maddesi yer almaktadır. 59 Ceza maddesi gereğince:

  • Karayollarında aracını zorunlu bir durum olmadıkça park eden araç sürücülerine,
  • Karayollarında aracın zorunlu bir durum olmadıkça yolun ortasında durduran araç sürücülerine uygulanır.

59 Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyulmaması durumunda (Değişik:21/5/1997- 4262/4 md.) 59 trafik cezası kodu gereğince 2020 yıl itibaren 108 tl para cezası ile cezalandırılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendiAraç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendi
4 Şubat paylaşımı gündem yarattı!4 Şubat paylaşımı gündem yarattı!
Anahtar Kelimeler:
trafik ceza işlemleri trafik ceza sorgulama

En Çok Okunan Haberler

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.