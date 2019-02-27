59 yaşında kayağı öğrendi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, emekli Bahri Çibuk (59), sık sık gittiği Hesarek Kayak Merkezi'nde 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi. Çibuk'un günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapması, görenlerin beğenisini topladı.

Emekli Bahri Çibuk, Türkiye'nin sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip, kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Dikme köyünde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ni sık sık ziyaret ediyor. Çibuk, burada 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi. Günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapan Çibuk, görenlerin beğenisini topladı.

Bahri Çibuk, kayağı nasıl öğrendiğini anlatırken, "Ben çocukluğumda hiç kayamadım, kayak yapmayı da düşe kalka 1 haftada öğrendim. Küçük yaşlarda hep merakım vardı; ama cesaretim yoktu. Hesarek Kayak Merkezi'ne gelmeye karar verdim. İçimdeki o korkuyu bir kenara bırakarak, burada 1 hafta içinde düşe kalka kayak yapmayı öğrendim. Kaymanın zor olmadığını sadece cesaretli olunması gerektiğini öğrendim" dedi.

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