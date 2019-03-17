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59 yaşındaki adam darp edilerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi tartıştığı kişi veya kişilerce dövülerek öldürüldü.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde gerçekleşti.

Adana’da bir kişi tartıştığı kişi veya kişilerce dövülerek öldürüldü.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Cevdet Karakaya, tartıştığı kişi veya kişilerce darp edilmeye başladı. Karakaya öldüresiye dövülüp sokak ortasında bırakıldı. Yerde kanlar içerisinde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakaya’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karakaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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