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  4. 59 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

59 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

15.11.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Adana’da infaz dedektifleri hırsızlık, adam öldürme, hırsızlık ve cezaevinden kaçma suçlarını işledikleri için 59 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 4 hükümlüyü yakaladı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızlık, bir çocuğun ölümü ve cezaevinden kaçma suçundan 59 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da infaz dedektifleri hırsızlık, adam öldürme, hırsızlık ve cezaevinden kaçma suçlarını işledikleri için 59 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 4 hükümlüyü yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızlık, bir çocuğun ölümü ve cezaevinden kaçma suçundan 59 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Eş zamanlı yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Musa İ. Güzelevler Mahallesi’nde, çocuğu veya bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Şeyhmus B. (26) Reşatbey Mahallesi’nde, 9 hırsızlık suçundan 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan G. (25) Gülbahçesi Mahallesi’nde, cezaevinden kaçmak suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Harun K. Namık Kemal Mahallesi’nde yakaladı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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