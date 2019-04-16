59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

Yarım asrı aşkın süredir aynı yuvayı kullanan leylekler, çiftleşmenin ardından yumurtadan çıkan yavrularına da uçma eğitimini burada veriyor.

Minarede ilginç görüntü

Sonbahar mevsiminde sıcak iklimlerin yolunu tutan leylekler yavruları ile gözlerden kayboluyor. Mevsim bahar olduğunda ise sadece iki leylek yazı geçirmek ve üremek üzere Elbistan'a dönüyor. Bu döngü 59 yıldır sürüyor.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesi ile her yıl aynı coşkuyu yaşıyor. Yıllar önce yıldırım düşüp hasar gören minare, konukların rahatsız edilmemesi için onarılmıyor.

Mahalle halkından 82 yaşındaki Vahap Türk, AA muhabirine, leyleklerin minare yapıldığı yıldan bu yana aralıksız geldiklerini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini dile getiren Türk, "Onlar baharın habercisidir. Yuva yaptıkları minareye yıldırım düştü. Yuvalarını yeniden yaptılar. Biz de onlar yuvasız kalmasın diye minareyi onarmaktan vazgeçtik. Yıllardır aynı şekilde duruyor." dedi.

Hanifi Çetin (82) de leyleklerin her yıl çift olarak geldiklerini belirterek, onların gelmesiyle mahallede coşku yaşandığını ve gençlerin "leylek pikniği" düzenlediklerini söyledi.