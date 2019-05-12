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597 yıllık cami ödenek yetersizliğinden çürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında ihale ettiği Bursa İznik’teki 597 yıllık tarihi Mahmut Çelebi Camii, restorasyonu ödenek yetersizliği nedeniyle durdu.722 bin 420 TL’ye ihale edilen tarihi cami yüklenici firma tarafından 2 şubat 2018 yılında teslim alındı.

597 yıllık cami ödenek yetersizliğinden çürüyor

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında ihale ettiği Bursa İznik’teki 597 yıllık tarihi Mahmut Çelebi Camii, restorasyonu ödenek yetersizliği nedeniyle durdu.
722 bin 420 TL’ye ihale edilen tarihi cami yüklenici firma tarafından 2 şubat 2018 yılında teslim alındı. İhale şartnamesinde 4 nisan 2019 yılında restorasyonu tamamlanıp ibadete açılması gereken, 6. Osmanlı Padişahı 2. Murad dönemi Mahmut Çelebi Camii, ödenek sıkıntısı nedeniyle 2 yıldır inşaat halinde kaderine terk edilmiş durumda. Duvarlarındaki koruyucu sıvaları kırılan ve minaresindeki kurşun kubbesi sökük olan tarihi cami, olumsuz hava şartları nedeniyle zarar görmeye başladı.
Mahmut Çelebi Camii, Osmanlı döneminin kentteki son camisi. Cami kare planlı asıl ibadet mekanı ile bunun kuzeyindeki son cemaat yerinden oluşuyor. Cami, kuzey cephesindeki kapı kemeri üzerindeki yazıtta II. Murad 1421 - 1451 döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422 - 1423 tarihinde yaptırıldığı belirtiliyor. Üçgen kuşakla geçilen sekizgen kasnağa oturtulmuş bir kubbe ile örtülü. Beş cepheli mihrap nişi güney duvarı ortasında. Kuzey duvarında eksende giriş kapısı, yanlarında ona simetrik iki altlık ve üstlük pencere, kuzey batı köşede duvar içinde minare merdiveni yer alıyor. Beden duvarları üstünde yükselen minare pahlı, pabuçlu, yuvarlak gövdeli, tek şerefeli ve sivri külahlı. Son cemaat yeri üç bölmeli, beden duvarları almaşık teknikle bir kesme taş, üç sıra tuğla örgülü.
Kitabesinde “Bu mescidi, emirliğin göz bebeği ve vezirlik ağacının meyvası, hayırlı işler ve iyilikler sahibi, sofralar ve sevindirici işler sahibi, büyük ve ulu vezir, merhum, said, mağfur ve şehit İbrahim Paşa, Allah yattığı yeri nurlandırsın, oğlu Mahmut Çelebi, hayırlı işleri devamlı ve devleti yüce olsun” yazısı dikkat çekiyor.

597 yıllık cami ödenek yetersizliğinden çürüyor

597 yıllık cami ödenek yetersizliğinden çürüyor

597 yıllık cami ödenek yetersizliğinden çürüyor

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