59'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

Serginin açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Üzerimize düşen görev şehitlerimizi unutturmamaktır. Rabbim yaşadığımız acıları unutmayı bize nimet olarak vermiş. Ama bir yönüyle de onları unutturmamalıyız. Vatan, millet uğruna canını feda eden kardeşlerimizi her defasında anarak onlara olan vazifemizi hakkıyla yerine getirmek en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Ayrıca bunu gelecek nesillere de aktarmalıyız. Şehit olanların duygu iklimin ne olduğunu gelecek nesillere aktarabilmek de en önemli vazifelerimizden birisidir" dedi.

MEHTAP BALTA: 'EŞİN ŞEHİT OLDU' DEDİKLERİNDE DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI

2015 yılında Mardin Dargeçit'te polis aracına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Hüseyin Balta'nın eşi Mehtap Balta ise, törende yaptığı konuşmada iki çocuğu olduğunu söyledi. Balta, "Eşim evlendikten sonra polis oldu ve mesleğini severek yapıyordu. Eşim her açıdan muhteşem bir insandı. Mükemmel bir baba ve eşti, onu anlatmaya kelimeler yetmez. Eşimin şehit olduğunu bana bildirmek için geldiklerinde 'Allah'ım ne olur eşin şehit oldu demesinler’ diye içimden yalvardım. 'Bir bacağı, kolu kopsun razıyım, bakarım' dedim. Ama ne yazık ki 'eşin şehit oldu' dediler. O an dünyam başıma yıkıldı" diye konuştu.

"YİNE GÖREVE HAZIRIZ"

1974 yılı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Onuk da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyleyerek, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki al kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprağın her bir karışı bizim için çok önemlidir. Bu uğurda şehit olan arkadaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bize yine bize düşen bir iş olursa, göreve hazırız" ifadelerini kullandı.