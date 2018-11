"5G, 4G'den 10 kat daha hızlı olacak"

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl "Beyond The Wall" mottosu ve "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" ana temasıyla düzenlenen Bilişim Zirvesi kapsamında gerçekleşen "Haberleşmede Yön ve Yerleşme Çabaları" başlıklı panelde konuşan 5G ARGE çalışmaları danışmanlarından Doç. Dr. Oğuz Bayat, "5G'ye geçmemizdeki amaç 4G'den 10 kat daha hızlı 10 kat daha fazla kapasiteye sahip olması, sistem bize bunu vaat ediyor" dedi. Yapay zeka ve robotik başta olmak üzere yeni nesil teknolojileri merkezine alan "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla Türkiye’den ve dünyadan fikir liderlerini buluşturan Bilişim Zirvesi, birbirinden farklı panellere ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri olan "Haberleşmede Yön ve Yerleşme Çabaları" başlıklı panelde konuşan Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Bayat, "Artık otonom araçlardan, bir doktorun robot kollarını kullanarak uzaktan ameliyat yapmasından bahsediyoruz. Bin tane dronenun aynı anda havaya kalkmasından belki de İHA ve SİHA gibi kullanılmalarından bahsediyoruz. Bundan da öteye gitmek istersek ev cihazlarının, arabaların birbiriyle konuştuğu çok büyük verilere ulaşacak yapılardan bahsediyoruz. 4G bugün bu isteklere cevap veremiyor. 5G'ye geçmemizdeki amaç 4G'den 10 kat daha hızlı 10 kat daha fazla kapasiteye sahip olması, sistem bize bunu vaat ediyor. 5G'de daha önemli olan şey ise şu; 4G, 60 milisaniye gibi sürede uçtan uca sistemde haberleşme yaratabilirken 5G sistemi 2 milisaniyede insanların işlemlerini yapabilecek, bahsettiğimiz uygulamaları yapabilecek bir altyapı gücüdür" diye konuştu. "ALTERNATİF OLAN TEKNOLOJİ DİĞERİNİN YERİNİ ALMAYACAK" 4 bin uydu kullanılarak WIFI’in dünyada ücretiz kullanılacağı yada 5G'nin neredeyse gerçek zamanlı özelliği sayesinde her yerde kullanılacağı, WIFI veya diğer teknolojilere gerek kalmayacağı yönünde yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Doç. Dr. Bayat, " aslında bunların hepsini incelersek bilim adamlarının yaptığı çalışmalar 2025'te bile 5G teknolojilerinin sahadaki yayım oranının yüzde 50 olduğunu modelleniyor. Bütün bu teknolojiler gelecekte de olacak, biri diğerinin yerini almayacak. WIFI ve kablolu sistemler kendi alanında gelişecek. 5G daha sonra akıllı ağlar 6G'ye evrilecek. Bluetooth gibi kısa mesafe haberleşmeleri tekrar gündemimizde olacak. Bunların hepsinin var olacağı bir dünya yine bizi bekliyor. Hiçbiri diğerinin yerini tam olarak alamayacak. Hepsinin belli bir ücreti olduğu için bu işler bedavaya olmayacaktır" ifadelerinde bulundu. "UZUN ZAMANDIR İLERİ TEKNOLOJİ ALANINA İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİYORUZ" Üniversite olarak 5G'ye ve sahaya en başından bu yana hazırlandıklarını da söyleyen Doç. Dr. Oğuz Bayat, "Elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında Üniversitemizin kurulma aşamasından beri doktora programlarımız vardı. Bilişim mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerimiz uzun yıllardır bu alana insan kaynağı yetiştiriyor. Biz öğrencilerimizi yetiştirirken sadece teorik bilgiler vermedik. Derslerimizde küçük hücre baz istasyonu ve analiz araçları, spektrum analizörleri kullandırdık. Öğrencilerimizin sahada görebileceği yazılımları derslerde gösterdik ve sinyal ve haberleşme laboratuvarlarımızda gerçek uygulamalar yaptırdık. FPGA çipleri aldık, öğrencilerimiz donanım içine yazılımlar ile programlama yapıp nasıl çalıştıklarını görebildiler. Dünyada yaygın olarak kullanılan yeni programları öğrenip üzerinden ödevlerini, projelerini yaptılar. Kuruluşumuzdan bu güne yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz artık doktor olarak üniversitelerde ve firmalarda önemli projelerde çalışıyorlar. İleri teknoloji üretimi projelerinde en zorlanılacak kısım olan insan kaynağı bulunması konusunda üniversite olarak çözüm üretmiş olduk" diye konuştu. Araştırmalarını da eğitimlerle birlikte yürüttüklerini dile getiren Doç. Dr. Bayat, Türkiye ve Amerika’da ürüne dönüşmüş ARGE çalışmalarını başarabildik. Prototipleri sahaya indirmek Türkiye’de daha zorlu bir süreçtir fakat bu alanda çok hızlı değişim ve gelişimleri görüyoruz. Altınbaş Üniversitesi'nde dekanımız ile birlikte haberleşme ARGE grubu kurduk ve 2 yıl içinde patent çalışmaları, 30 dergi ve bildiri yayını ürettik. Biz hem üniversite olarak hem de ülke olarak 5G'ye hazır olduğumuzu düşünüyoruz. 2020 yılında 5G’yi sahaya sürmüş olacağız ve bu ileri altyapı ile birlikte Türkiye'nin önde olduğu teknolojileri konuşmaya başlayacağız" dedi. "YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERLE 5G'YE GEÇMEK İSTİYORUZ" Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik, "Teknolojinin akışına baktığımızda dünyada bu işin ticari olma zamanları 2020 yılının başlarından itibaren görünüyor. Türkiye olarak hedefimiz de dünya ile eş zamanlı olarak bu teknolojiye geçmek. Ancak ilk defa yerli ve milli olarak çıkarttığımız ürünlerle 5G'yi getirmeyi hedefliyoruz. 4.5G ile başlayan mobil geniş bant erişimi sırasında operatörlerimiz fiber altyapıları oluşturmaya başlamıştı. Fiber kısmında hala eksiklerimiz var. Bunun artık daha yaygın, daha çok ve daha ortak kullanımlı olması lazım. Fiber yapımız bazı noktalarda yavaş bazı noktalarda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu yapı tamamlandıktan sonra geriye teknolojiyi üretmek ve daha sonra operatörlerin bu teknolojiye geçmesi kalıyor" diye konuştu. "HER TEKNOLOJİNİN ÖMRÜ 7-10 YIL ARASI SÜRÜYOR" 3G, 4G gibi her bir teknolojinin ömrünün 7-10 yıl arasında sürdüğünü dile getiren Çelik, "Dolar olarak baktığınızda 7-10 yıllık bir dönemde yılda 1 milyar dolardan yaklaşık 7-10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu para bugüne kadar hep dışarı gidiyordu. Yüzde 98.5'u yabancı üreticilere gitti. Hedefimiz bunun en az yarısını Türkiye'de üretilen bir şekilde yürütmek. 2020'de 5G'nin başlamasıyla yıllık 1 milyar dolarlık yatırım bir anda başlamayacak. Bu bir avantaj. 5G 2020'de bebek olarak gelecek ve 3 temel hedefi olacak. Bu hedeflerden ilk önce sadece hızlı internet kısmı gelecek. Bu bizim için de bir fırsat. Çünkü bu bebeği beraber büyütüp, olgunlaştıracağız. Bu sayede hem Türkiye'deki ekosistem kuvvetlenmiş olacak hem de dünyaya sunabileceğimiz güçlü bir yapımız olacak" dedi. 5G'NİN 3 TEMEL HEDEFİ 4G'ye kadar olan teknolojilerin birbirlerini izleyerek geldiğini 5G'nin ise teknolojik bir basamak olduğunu vurgulayan Çelik, "5G ile yazılım tabanlı ve akıllı şebekelere dönülüyor. Bugün yapay zeka ve derin öğrenme dediğimiz yapılar daha çok bu şebekenin içinde yer alacak. Bugüne kadar bildiğimiz geniş bant erişimi kişi başına 1 gigabit saniyeye kadar çıkacak, 5G'nin birinci hedefi bu. Yani daha hızlı bir internet kullanımı sağlanacak, hızlar 100 ve bin katına çıkacak. İlk hedef yüksek geniş bant. İkinci hedef nesnelerin interneti dediğimiz bütün cihazların internete bağlı ve birbirleriyle konuşur hale gelmesi. Bu ilk başta değil daha sonra hayata geçirilecek bir hedef. Üçüncü hedef ise bugün bir şebekede bir şey indirirken biraz gecikme yaşanabilir. Bu gecikme normal bir kullanımda 1 saniye olsa hiç fark etmezsiniz. Fakat uzaktan cerrahi, kendi kendine giden araba, robotların çalışması gibi uygulamalar olduğu zaman çok güvenilir ve kısa gecikme süresi gerekiyor. Bu kriterin hedefi iletişimde 1 milisaniye garantili gecikme sağlayabilmesi" ifadelerinde bulundu.