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5G alt segmentlere indi: Samsung Galaxy A42 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy A42 5G, Samsung'un düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Samsung'un en uygun fiyatlı 5G'li telefon olarak lanse ettiği Samsung Galaxy A42 5G, dörtlü kamerasıyla da ilgi çekmeyi başarıyor. Peki Samsung Galaxy A42 5G'nin özellikleri neler?

5G alt segmentlere indi: Samsung Galaxy A42 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy A42 5G hakkında söylentiler bir süredir karşımıza çıkıyordu. Samsung'un en uygun fiyatlı 5G'li telefonu olacağı söylenen Samsung Galaxy A42 5G, sonunda gerçek oldu. Samsung düzenlediği etkinlikte Galaxy A42 5G'yi görücüye çıkarttı.

SAMSUNG GALAXY A42'NİN BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A42 5G'nin özellikleri Samsung tarafından kısıtlı olarak paylaşıldı. Telefonun bilinen özellikleri ise 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip olduğu. Ekrandaki damla çentik de gözümüzden kaçmıyor. Bu ekranın entegre bir parmak izi okuyucuya ev sahipliği yaptığı söyleniyor. Fakat kesin bir bilgi yok.

Samsung Galaxy A42 5G

Galaxy A42 5G'nin arka tarafında ise dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki Samsung Galaxy A42 5G de kameraları yeteneklerini de artırmış. Bunun dışında fotoğraflarda Galaxy A42 5G'nin arka tarafında gradyan tasarımıyla geleceğini görmemiz mümkün. Telefon Samsung'un belirttiğine göre 2020 yılının sonunda piyasaya çıkacak. Samsung telefonunun detaylarını paylaştığında sizlere aktaracağız.

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