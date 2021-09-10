5G destekli en uygun fiyatlı telefon

Bu sebepten ötürü şimdiden bir çok kullanıcı yeni telefon tercihini 5G destekli modellerden yana kullanıyor. Peki 5G tarafındaki en ucuz telefon hangisi?

Aslında şimdiye kadar en ucuz 5G destekli telefon unvanı Xiaomi’nin yan markası olan Redmi’deydi. Fakat TCL yeni duyurduğu 20 R 5G modeli ile bu unvanı Redmi’den almayı başardı.

TCL’in 5G destekli yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 5G yongasından güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonda 64GB’lık dahili depolama alanı mevcut.

720 x 1600 piksel çözünürlüğünde 6.52 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonun bataryası ise 4500 mAh.

Telefonun arka yüzünde 13 MP, (wide), PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth), 2 MP, f/2.4, (macro) özelliklerinde 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde ise 5MP’lik selfie kamerası mevcut. Telefonun Avrupa fiyatının 180 euro olması bekleniyor. Muhtemelen ülkemizdeki fiyatı da 2500 TL ile 3000 TL arasında olacaktır.

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