5G destekli Samsung Galaxy A51 5G tanıtıldı

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity-O ekran yer alıyor. Gücünü 5G modem destekli 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga setinden alan bu modelde mobil oyunlarda akıcı ve yüksek performanslı bir deneyim sunan Mali-G76 MP5GPU grafik birimi bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY A51 5G ÖZELLİKLERİ

6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonu ile gelen telefonumuzda 128 GB dahili depolama birimine yer veriliyor. Bu hafızayı microSD kartlar ile 1 TB‘a kadar arttırmak mümkün. Kamera konusunda son dönemde başarılı işlere imza atan Samsung, bu modelde dörtlü arka kamera kurulumuna yer veriyor.

Cihazın arka bölümünde; 48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.2 diyaframlı lens kullanılıyor.

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelen bu model kutusundan 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ile çıkıyor. Fiyatı henüz açıklanmayan bu modelin 400 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

Maske ve eldiven atıkları ile ne yapılıyor?

