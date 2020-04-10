HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 5G destekli Samsung Galaxy A51 5G tanıtıldı

5G destekli Samsung Galaxy A51 5G tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 11:36 | Son Güncelleme

Samsung, 5G teknolojilerine hızlı bir şekilde adapte olmaya devam ediyor. 5G’yi üst segmentten orta segmente taşıyan Samsung, bugün merakla beklenen Galaxy A51 5G modeli ile karşımıza çıktı. Peki, bu telefon özellikleri ile bizlere neler vadediyor?

5G destekli Samsung Galaxy A51 5G tanıtıldı

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity-O ekran yer alıyor. Gücünü 5G modem destekli 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga setinden alan bu modelde mobil oyunlarda akıcı ve yüksek performanslı bir deneyim sunan Mali-G76 MP5GPU grafik birimi bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY A51 5G ÖZELLİKLERİ

6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonu ile gelen telefonumuzda 128 GB dahili depolama birimine yer veriliyor. Bu hafızayı microSD kartlar ile 1 TB‘a kadar arttırmak mümkün. Kamera konusunda son dönemde başarılı işlere imza atan Samsung, bu modelde dörtlü arka kamera kurulumuna yer veriyor.

Cihazın arka bölümünde; 48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel derinlik sensörü f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel macro lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.2 diyaframlı lens kullanılıyor.

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelen bu model kutusundan 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ile çıkıyor. Fiyatı henüz açıklanmayan bu modelin 400 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

Maske ve eldiven atıkları ile ne yapılıyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatıXiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy samsung galaxy a51 Samsung Galaxy A51 5G Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A51 5G özellikleri 5G akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 bin TL'lik Huawei Mate Xs Türkiye'de tükendi!

30 bin TL'den satışa çıktı, şimdi almak imkansız

Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı

Huawei Google'ın yerini Qwant ile dolduracak!

Huawei Google'ın alternatifini Fransa'da buldu!

'Türkiye'de sosyal ağlara yaptırım geliyor' iddiası!

'Türkiye'de sosyal ağlara yaptırım geliyor' iddiası!

Huawei CEO'su açıkladı: Huawei P40 Pro'da neden 120 Hz ekran yok?

Huawei, merak edilen '120 Hz' sorusuna yanıt verdi!

Google'dan oyuncuları sevindiren hareket: Google Stadia artık ücretsiz!

875 liraydı! 'Evde Kal' çağrısına uyanlara artık ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.