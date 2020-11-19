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5G dopingi aldı: Realme 7 5G tanıtıldı! İşte Realme 7 5G fiyatı ve özellikleri

19.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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5G dopingi aldı: Realme 7 5G tanıtıldı! İşte Realme 7 5G fiyatı ve özellikleri

Realme 7 5G fiyatı ve özellikleri ile resmen tanıtıldı. Daha önce tanıtılan Realme 7 ile benzer olan ancak farklı olarak 5G teknolojisi ile gelen Realme 7 5G, bataryasıyla da dikkat çekiyor. İşte Realme 7 5G'nin özellikleri ve fiyatı.

Realme 7 ailesi 5G'den muaf tutularak tanıtılmıştı. Bunun nedeni bilinmese de geçtiğimiz günlerde Realme, önemli bir duyuru ile karşımıza çıktı. Bu duyuru, 5G destekli telefonun yolda olduğunun ilk işaretiydi. Nitekim, duyuruda geçen o tarih geldi ve Çinli şirket, Realme 7 5G'yi görücüye çıkardı.

REALME 7 5G ÖZELLİKLERİ

Realme 7 5G özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekran aktarıldığına göre 120 Hz ekran yenileme oranına sahip. Telefon gücünü ise Realme 7'den farklı olarak, 5G destekli MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 6GB/8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Realme 7 5G'nin bataryası ise 5000 mAh değerinde. Realme'nin 66W hızlı şarj teknolojisine sahip olmasa da telefon 30W Dart Charge hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon Realme'nin iddiasına göre 65 dakikada pilinin yüzde 100'ünü dolduruyor.

Realme 7 5G özellikleri

Realme 7 5G'nin kameralarına gelelim. Android işletim sistemi ile gelen telefon arka tarafında 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 4 cm yakınlaştırmalı makro kamera ve 2 MP monokrom kamera bulunduruyor. Realme 7 5G'nin ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

Realme 7 5G kamera

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REALME 7 5G FİYATI

Realme 7 5G fiyatı (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı) 279 euro olarak açıklanmış durumda. Realme 7 5G'nin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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