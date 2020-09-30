5G dopingi aldı: Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10T Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde 30 Eylül'e vurgu yaparak yeni bir etkinliğin duyurusunu yaptı. Bu etkinlik için oluşturulan posterler, haftalardır sızıntılarda karşımızda çıkan Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun tanıtılacağını gösteriyordu. Nitekim o etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ise beklenen oldu. Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro söz konusu etkinlikte sahne aldı. Biz ise bu haberimizde Xiaomi Mi 10T Pro'yu inceleyeceğiz.

XİAOMİ Mİ 10T PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10T Pro'da 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran var. Bu ekran sol üst köşesinde tıpkı Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi ufak bir kamera noktası barındırıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Mi 10T Pro gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 865 işlemcisine, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir pille gelen Mi 10T Pro'nun parmak izi okuyucusu ise telefonun ekranının yanında saklı.