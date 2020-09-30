5G dopingi aldı: Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10T Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde 30 Eylül'e vurgu yaparak yeni bir etkinliğin duyurusunu yaptı. Bu etkinlik için oluşturulan posterler, haftalardır sızıntılarda karşımızda çıkan Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun tanıtılacağını gösteriyordu. Nitekim o etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ise beklenen oldu. Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro söz konusu etkinlikte sahne aldı. Biz ise bu haberimizde Xiaomi Mi 10T Pro'yu inceleyeceğiz.
Xiaomi Mi 10T Pro'da 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran var. Bu ekran sol üst köşesinde tıpkı Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi ufak bir kamera noktası barındırıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Mi 10T Pro gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 865 işlemcisine, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir pille gelen Mi 10T Pro'nun parmak izi okuyucusu ise telefonun ekranının yanında saklı.
Mi 10T Pro'nun arka tarafında oldukça büyük bir kamera lensinin yer aldığı üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 108 MP ana kamera + 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 megapiksel makro kamera olarak görev yapıyor. 8K video kaydı ve Dual Video bu kamera kurulumun ilgi çeken yeteneklerinden sadece ikisi.
Xiaomi Mi 10T Pro fiyatı başlangıç olarak 599 euro olarak açıklandı. 259 GB depolama alanı için ise 649 euro ödemek gerekecek. Telefonun Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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