5G hayatımızı nasıl değiştirecek?

Hali hazırda kullandığımız 4G teknolojisi de hız anlamında hayli yeterli diyebiliriz. Fakat 5G ile kıyasladığımızda 4G’nin hayli geride kaldığını söyleyebiliriz.

5G tarafında oluşan en büyük beklenti anlık gecikmelerin ortadan kalkacak olması. Yani direkt olarak hareketleriniz ve görüntülerini karşı tarafa aktarılmış olacak. Bu özelliğin, sanal gerçeklik sektörünün önünü tamamen açacağı konuşuluyor.

Doktorların dünyanın diğer ucundaki hastayı robot kollar vasıtasıyla ameliyat etmesi de bu yolla gerçekleşmiş olacak.

Tabii ki bu söylediğimiz şeylerin gerçekleşmesi 5G kullanıma sunulur sunulmaz gerçekleşmeyecek. Bunun için de önemli bir hazırlık aşaması gerekecek. Yani 5G’nin tam anlamıyla verimli olarak kullanılması da yine 5 – 6 sene sürecektir. Belki daha da fazla.

PANDEMİNİN 5G'YE ETKİSİ

Aslında şimdiye kadar 5G tarafında hayli yol alınmış olabilirdi. Fakat ortaya çıkan pandemi koşullarından ötürü işler hayli değişti. Pandemi 5G’nin gelişimini hayli olumsuz etkiledi.

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