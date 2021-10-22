5G ile çevrim içi ameliyat gerçekleşti

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde düşük komplikasyon oranı sağlamak ve ameliyattan daha iyi sonuç almak için kendilerinin geliştirdiği özel cerrahi bir teknik olan “Thuflep Omega” adı verilen bir prostat ameliyatını, 5G bağlantılı akıllı gözlükler kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİNE VURGU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Lütfi Tunç, cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Tunç, "Türk Telekom’un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da 5G ile sağlanan daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme gibi özelliklerin Tele-Cerrahi, Tele-Teşhis, Tele-Tedavi gibi Teletıp çözümleri için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Gerçekleşen çevrim içi uzaktan ameliyatta, 5G üzerinden çalışan interaktif platform ve akıllı gözlükler kullanıldı. İşlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatriple’ın, yerli ve milli olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekom’un 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı. Dünya çapında tanınan Türk cerrahlarımız, 5G üzerinden interaktif olarak yapılan gerçek bir ameliyata farklı şehirlerden katılarak, ameliyatı başarı ile gerçekleştirdiler. Sağlık sektöründe önemli bir dijitalleşme adımı olan bu çalışmanın bir parçası olduğumuz için mutluyuz."

(AA/İHA)

