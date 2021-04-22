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5G ile güçlendi: Realme 8 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

22.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 8 ve Realme 8 Pro modellerinden sonra Realme 8 5G modelini de duyurdu. Realme 8 5G, standart Realme 8 modeline nazaran bazı farklı özelliklere sahip. Fiyat konusunda da dikkat çeken detaylar var.

5G ile güçlendi: Realme 8 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme 8 ve Realme 8 Pro'yu geçtiğimiz ay piyasaya sürdü. Realme 8 serisine şimdi ise yeni bir model daha ekledi. Bu model bir süredir geleceği söylenen ve bu yüzden merakla beklenen Realme 8 5G oldu.

İŞTE REALME 8 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme 8 5G, MediaTek'in Dimensity 700 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun şu anda Hindistan'daki en ucuz 5G akıllı telefonlardan biri olduğu söyleniyor. Realme 8 5G, 6.5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD IPS bir ekran ile geliyor. Bu ekran 90 Hz yenileme hızı sunuyor. MediaTek Dimensity 700 işlemcisi 4 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Tabii, MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor. Bunun dışında telefon 18W hızlı şarj ile desteklenen 5.000 mAh'lik bir pile de sahip.

Realme 8 5G özellikleri

Realme 8 5G'nin arka tarafında 48 MP'lik f/1.8 diyafram açıklığı sunan bir ana kamera var. Bu ana kameraya 2 MP (f/2.4) makro kamera ve 2 MP (f/2.4) monokrom kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP (f/2.1) çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak Realme 8 5G'nin yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucuya ev sahipliği yaptığını belirtelim.

Realme 8 5G kamera

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REALME 8 5G FİYATI İLE DİKKAT ÇEKEBİLİR

Android 11 tabanlı Realme UI arayüzü ile kutudan çıkan Realme 8 5G'nin fiyatı 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 200 dolar, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 226 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, 28 Nisan'dan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan Realme 5G
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