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5G indirme hızında yeni bir rekor kırıldı

20.11.2020 12:43 | Son Güncelleme:
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5G indirme hızında yeni bir rekor kırıldı

Finlandiyalı mobil operatör Elisa, Nokia’yı 5G RAN’ın ülke çapında tedarikçisi olarak seçmişti. Ortaklığın bir parçası olarak Nokia, gelişmiş ultra hızlı, düşük gecikmeli mobil geniş bant hizmetleri sunan AirScale 5G RAN portföyünü sunuyor. Şimdi ise Nokia, Elisa ve Qualcomm, 5G indirme hızı konusunda yeni bir rekor kırdıklarını açıkladı.

Bu üç dev isim ilk kez 8 Gbps sunarak Finlandiya’daki ticari bir ağda dünyanın en yüksek 5G hızlarını elde etti. Ayrıca aynı anda bağlanan iki 5G mmWave cihazına hizmet vermeyi başardı. Şirketin iddialarına göre, baz istasyonu, her biri 26 GHz’de 800 MHz ticari milimetre dalga 5G spektrum kullanan iki Nokia AirScale telsizi kullandı.

İKİ AKILLI TELEFON 5G HIZINDA BAĞLANDI

Bunlar, ikinci nesil Qualcomm QTM525 mmWave anten modüllerine sahip bir Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF sistemi tarafından desteklenen, iki 5G akıllı telefon test cihazına bağlantı sağladı. Her cihaz baz istasyonundan 4 Gbps maksimum hıza ulaştı.

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Operatör, kurulumu Helsinki'deki amiral mağazasında sergiledi. Elisa, 2021’de tüketiciler için bir mmWave teklifi sunmayı planlıyor. Daha spesifik olmak gerekirse, bu teklifle kullanıcılar 4K video içeriğini indirebilir, üçlü A oyunlarını birkaç saniye içinde indirebilir ve fiber geniş bant alternatifi olarak gelişmiş kapasiteli sabit kablosuz erişim bağlantısını etkinleştirebilir.

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