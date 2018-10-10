5G iPhone modelinin fiyatı yok artık dedirtecek!

Şu aralar akıllı telefon üreticileri arasında 5G destekli ilk akıllı telefonu kimin satışa sunacağına dair önemli bir rekabet mevcut. Bu hususta Samsung, Xiaomi, Huawei, LG ve Oppo gibi isimlerin ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hatta bu isimlerden bazıları 5G destekli ilk telefonunu 2019’da satışa sunacağına dair net açıklamalarda da bulundu.
Öte yandan iOS cephesindeki tek isim ol5G iPhone modelinin fiyatı yok artık dedirtecek!
Apple’ın 2019’da tanıtmayı planladığı ilk 5G iPhone modeli fiyatıyla ciddi anlamda dudak uçuklatacağa benziyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.
Şu aralar akıllı telefon üreticileri arasında 5G destekli ilk akıllı telefonu kimin satışa sunacağına dair önemli bir rekabet mevcut. Bu hususta Samsung, Xiaomi, Huawei, LG ve Oppo gibi isimlerin ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hatta bu isimlerden bazıları 5G destekli ilk telefonunu 2019’da satışa sunacağına dair net açıklamalarda da bulundu.
Öte yandan iOS cephesindeki tek isim olan Apple, henüz 5G konusunda sessizliğini bozmuş değil. Fakat sızdırılan bilgilere göre, Apple da ilk 5G iPhone modelini 2019’da satışa sunmaya hazırlanıyor.
Malum, Apple artık fiyat konusunda psikolojik sınır olarak nitelendirilen 1000 doların üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla artık yeni çıkan bir iPhone modelinin 1XXX dolar olması kullanıcıları çok fazla şaşırtmayacaktır. Peki ama Apple fiyat konusunu daha ne kadar abartabilir?
Söylentilere göre Cupertino merkezli şirket, ilk 5G iPhone modeli ile fiyat hususunda yeni bir psikolojik sırını daha aşmayı planlıyor. Apple’ın önümüzdeki sene tanıtacağı 5G destekli ilk iPhone modelinin 1250 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ve dahili depolama kapasitesinin artmasıyla cihazın fiyatının 1500 doları aşabileceği söyleniyor.
Elbette bu işin iyi yanları da mevcut. 5G’ye geçen Apple’ın 4G destekli iPhone modellerini artık daha ucuza satabileceği iddia ediliyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.
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https://donanimgunlugu.com/oneplus-6t-cikis-tarihi-netlesti-186955an Apple, henüz 5G konusunda sessizliğini bozmuş değil. Fakat sızdırılan bilgilere göre, Apple da ilk 5G iPhone modelini 2019’da satışa sunmaya hazırlanıyor.
Malum, Apple artık fiyat konusunda psikolojik sınır olarak nitelendirilen 1000 doların üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla artık yeni çıkan bir iPhone modelinin 1XXX dolar olması kullanıcıları çok fazla şaşırtmayacaktır. Peki ama Apple fiyat konusunu daha ne kadar abartabilir?
Söylentilere göre Cupertino merkezli şirket, ilk 5G iPhone modeli ile fiyat hususunda yeni bir psikolojik sırını daha aşmayı planlıyor. Apple’ın önümüzdeki sene tanıtacağı 5G destekli ilk iPhone modelinin 1250 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ve dahili depolama kapasitesinin artmasıyla cihazın fiyatının 1500 doları aşabileceği söyleniyor.
Elbette bu işin iyi yanları da mevcut. 5G’ye geçen Apple’ın 4G destekli iPhone modellerini artık daha ucuza satabileceği iddia ediliyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.
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