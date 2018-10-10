5G iPhone modelinin fiyatı yok artık dedirtecek!

Şu aralar akıllı telefon üreticileri arasında 5G destekli ilk akıllı telefonu kimin satışa sunacağına dair önemli bir rekabet mevcut. Bu hususta Samsung, Xiaomi, Huawei, LG ve Oppo gibi isimlerin ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hatta bu isimlerden bazıları 5G destekli ilk telefonunu 2019’da satışa sunacağına dair net açıklamalarda da bulundu.

Öte yandan iOS cephesindeki tek isim ol5G iPhone modelinin fiyatı yok artık dedirtecek!

Apple’ın 2019’da tanıtmayı planladığı ilk 5G iPhone modeli fiyatıyla ciddi anlamda dudak uçuklatacağa benziyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Şu aralar akıllı telefon üreticileri arasında 5G destekli ilk akıllı telefonu kimin satışa sunacağına dair önemli bir rekabet mevcut. Bu hususta Samsung, Xiaomi, Huawei, LG ve Oppo gibi isimlerin ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hatta bu isimlerden bazıları 5G destekli ilk telefonunu 2019’da satışa sunacağına dair net açıklamalarda da bulundu.

Öte yandan iOS cephesindeki tek isim olan Apple, henüz 5G konusunda sessizliğini bozmuş değil. Fakat sızdırılan bilgilere göre, Apple da ilk 5G iPhone modelini 2019’da satışa sunmaya hazırlanıyor.