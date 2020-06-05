5G komplo teoricileri mühendisler için bubi tuzakları kurdu

İngiliz haber sitesi The Verge’e göre, Mart ayının sonlarından beri haberleşme mühendisleri çoğu şiddet içeren 200’ün üzerinde taciz olayı yaşadı. Komplo teoricileri, mühendislere zarar vermek için telefon direklerine jilet ve iğne bırakıyor. Mobile UK’in verilerine göre 30 Mart’tan bu yana cep telefonu kulelerine 90 kundaklama saldırısı ve mühendislere yönelik 200 saldırı gerçekleşti.
Haberler, Naveed Qureshi adlı mühendisin işini yaparken karşılaştığı risklerin artışı üzerine odaklanıyor. Sadece sözlü olarak taciz edilmekle kalmayan mühendislerin araçları da öfkeli komplo teoricileri tarafından yumruklandı ve tekmelendi. 5G karşıtı bir şahıs, mühendislerden birine tükürdükten sonra kendini izole etmek zorunda kalan mühendiste Covid-19 uyumlu semptomlar görüldüğü belirtildi. İronik olansa, Qureshi 5G için çalışmıyordu. Bağlı olduğu şirketin ev internet ve telefon hatlarını tamir etmek üzere çalıştığı bildirildi.
Özellikle Paskalya’yı takip eden hafta sonunda İngiltere’de 20 telefon direğine kundaklama saldırısı yapıldığı kayıtlara geçti. Bu saldırılar 5G teknolojisini hedef alıyor görünse de, operatörler 3G ve 4G kapsama alanı sunan altyapıların saldırılardan daha çok etkilendiklerini belirtti.
İngiltere’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone İngiltere, saldırıya uğrayan telefon direklerinden birinin Covid-19 hastaları için oluşturulan geçici hastaneye mobil bağlantı sağladığını söyledi.
Vodafone İngiltere CEO’su Nick Jeffrey, Linkedin sayfası üzerinden yaptığı açıklamada “Ailelerin, kritik derecede hasta olan yakınlarının yanında olamaması yeterince üzücü. Birkaç küstah komplo teoricisinin bencil eylemleri nedeniyle, görüntülü arama veya kısa bir telefon görüşmesi gibi küçük teselliler belki artık gerçekleşmeyebilir” dedi.
Şu an Facebook’tan kaldırılmış olan bir haritada, saldırı için belirlenen potansiyel hedef noktaları paylaşılmıştı. İngiltere’de saldırılar devam ederken Hollanda, İrlanda, Belçika, İtalya ve İsveç’te de saldırılar yaşandığına dair kayıtlar var.
Mühendis Naveed Qureshi, 5G’nin salgınla bağlantısı olduğuna dair yanlış bilginin yayılmasını sağlayan komplo teoricileri hakkında “Suçlayacak bir şey arıyorlar. İnsanlar her gün haberlerde binlerce ölüm haberi görüyor. Muhtemelen bu istatistikler arasında sevdikleri insanlar da olabilir, bunu anlıyorum. Ama herhangi birini hedef göstermek tehlikeli” dedi.
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