HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 5G komplo teoricileri mühendisler için bubi tuzakları kurdu

5G komplo teoricileri mühendisler için bubi tuzakları kurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

İngiltere’den gelen bir haberde, 5G teknolojisinin koronavirüsü yaydığına inanan komplo teoricilerinin haberleşme mühendisleri için bubi tuzakları hazırladığı iddia ediliyor.

5G komplo teoricileri mühendisler için bubi tuzakları kurdu

İngiliz haber sitesi The Verge’e göre, Mart ayının sonlarından beri haberleşme mühendisleri çoğu şiddet içeren 200’ün üzerinde taciz olayı yaşadı. Komplo teoricileri, mühendislere zarar vermek için telefon direklerine jilet ve iğne bırakıyor. Mobile UK’in verilerine göre 30 Mart’tan bu yana cep telefonu kulelerine 90 kundaklama saldırısı ve mühendislere yönelik 200 saldırı gerçekleşti.

5g-conspiracy2

Haberler, Naveed Qureshi adlı mühendisin işini yaparken karşılaştığı risklerin artışı üzerine odaklanıyor. Sadece sözlü olarak taciz edilmekle kalmayan mühendislerin araçları da öfkeli komplo teoricileri tarafından yumruklandı ve tekmelendi. 5G karşıtı bir şahıs, mühendislerden birine tükürdükten sonra kendini izole etmek zorunda kalan mühendiste Covid-19 uyumlu semptomlar görüldüğü belirtildi. İronik olansa, Qureshi 5G için çalışmıyordu. Bağlı olduğu şirketin ev internet ve telefon hatlarını tamir etmek üzere çalıştığı bildirildi.

Özellikle Paskalya’yı takip eden hafta sonunda İngiltere’de 20 telefon direğine kundaklama saldırısı yapıldığı kayıtlara geçti. Bu saldırılar 5G teknolojisini hedef alıyor görünse de, operatörler 3G ve 4G kapsama alanı sunan altyapıların saldırılardan daha çok etkilendiklerini belirtti.

İngiltere’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone İngiltere, saldırıya uğrayan telefon direklerinden birinin Covid-19 hastaları için oluşturulan geçici hastaneye mobil bağlantı sağladığını söyledi.

Vodafone İngiltere CEO’su Nick Jeffrey, Linkedin sayfası üzerinden yaptığı açıklamada “Ailelerin, kritik derecede hasta olan yakınlarının yanında olamaması yeterince üzücü. Birkaç küstah komplo teoricisinin bencil eylemleri nedeniyle, görüntülü arama veya kısa bir telefon görüşmesi gibi küçük teselliler belki artık gerçekleşmeyebilir” dedi.

5g-conspiracy3

Şu an Facebook’tan kaldırılmış olan bir haritada, saldırı için belirlenen potansiyel hedef noktaları paylaşılmıştı. İngiltere’de saldırılar devam ederken Hollanda, İrlanda, Belçika, İtalya ve İsveç’te de saldırılar yaşandığına dair kayıtlar var.

Mühendis Naveed Qureshi, 5G’nin salgınla bağlantısı olduğuna dair yanlış bilginin yayılmasını sağlayan komplo teoricileri hakkında “Suçlayacak bir şey arıyorlar. İnsanlar her gün haberlerde binlerce ölüm haberi görüyor. Muhtemelen bu istatistikler arasında sevdikleri insanlar da olabilir, bunu anlıyorum. Ama herhangi birini hedef göstermek tehlikeli” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Koronavirüs salgınında servetlerine servet kattılarKoronavirüs salgınında servetlerine servet kattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020'ye güncellendi: Honor 8S 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor'un uygun fiyatlı yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri

OnePlus 8 Pro DxOMark puanı açıklandı!

OnePlus'ın yeni telefonu teste girdi, aldığı puan şaşırttı!

Önce iPhone 12'yi bir görseydik: iPhone 13 ortaya çıktı!

Bir sonraki iPhone'dan ilk fotoğraf!

Epic Games bunu beğenmedi: PUBG Steam'de artık ücretsiz! PUBG ücretsiz indirmesi nasıl yapılır?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Sony, Take Two oyunlarında indirim kampanyası başlatıyor

Sony, Take Two oyunlarında indirim kampanyası başlatıyor

The Witcher oyunu ilginç bir linç başladı

The Witcher oyunu ilginç bir linç başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.