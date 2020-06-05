5G komplo teoricileri mühendisler için bubi tuzakları kurdu

İngiliz haber sitesi The Verge’e göre, Mart ayının sonlarından beri haberleşme mühendisleri çoğu şiddet içeren 200’ün üzerinde taciz olayı yaşadı. Komplo teoricileri, mühendislere zarar vermek için telefon direklerine jilet ve iğne bırakıyor. Mobile UK’in verilerine göre 30 Mart’tan bu yana cep telefonu kulelerine 90 kundaklama saldırısı ve mühendislere yönelik 200 saldırı gerçekleşti.

Haberler, Naveed Qureshi adlı mühendisin işini yaparken karşılaştığı risklerin artışı üzerine odaklanıyor. Sadece sözlü olarak taciz edilmekle kalmayan mühendislerin araçları da öfkeli komplo teoricileri tarafından yumruklandı ve tekmelendi. 5G karşıtı bir şahıs, mühendislerden birine tükürdükten sonra kendini izole etmek zorunda kalan mühendiste Covid-19 uyumlu semptomlar görüldüğü belirtildi. İronik olansa, Qureshi 5G için çalışmıyordu. Bağlı olduğu şirketin ev internet ve telefon hatlarını tamir etmek üzere çalıştığı bildirildi.

Özellikle Paskalya’yı takip eden hafta sonunda İngiltere’de 20 telefon direğine kundaklama saldırısı yapıldığı kayıtlara geçti. Bu saldırılar 5G teknolojisini hedef alıyor görünse de, operatörler 3G ve 4G kapsama alanı sunan altyapıların saldırılardan daha çok etkilendiklerini belirtti.