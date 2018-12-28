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5G konusunda mesafeli davranıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

LG’nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunması beklenilen yeni amiral gemisi modeli G8, 5G desteğinden mahrum kalabilir. İşte LG G8 hakkındaki ilk detaylar.

5G konusunda mesafeli davranıyor

2019 teknoloji dünyası açısından önemli bir yıl olacak. Eğer herşey planlandığı gibi giderse, uzun süredir testleri devam eden 5G hücresel veri teknolojisi, 2019’da bazı ülke ve bölgelerde kullanıma sunulacak.

Elbette 5G’nin yaygınlaşması, hayli zaman alacaktır. Zira henüz bu teknolojiyi destekleyen akıllı telefon bile yok. Fakat önümüzdeki yıl 5G destekli bazı modellerin satışa sunulacağını da unutmamak gerekiyor.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerde LG’nin yılın ilk çeyreğinde satışa sunacağı G8 modelinde 5G desteğine yer verebileceği belirtilmişti. Fakat ortaya çıkan son raporlara göre, Güney Koreli teknoloji devi LG G8 modelinde 5G desteği sunmayacak.

Bu durumun iki temel nedeni var. Birincisi LG G8 satışa sunulduğunda 5G kullanımının henüz oldukça kısıtlı bir bölgeye hitap ediyor olması. İkincisi ise bu teknolojinin akıllı telefon fiyatlarını hatırı sayılır derecede arttırması. Malum LG’nin pazardaki payı eskisine oranla hayli azalmış durumda. Bir de 5G için fiyat artırımına gidilirse işler içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Açıkçası LG G8’de 5G desteğinin bulunmayacak olması çok da büyük bir sürpriz sayılmaz. Keza daha önce Samsung’un da yeni S serisinde 5G desteği bulunmayacağına dair bazı söylentiler işitmiştik. Görünen o ki 5G destekli telefonların yaygınlaşması 2020 yılını bulacak.

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lg akıllı telefon

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